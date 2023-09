Evidencias indican que un misil ucraniano provocó la tragedia en el mercado de la ciudad de Konstantinovka

Sin embargo, las evidencias que recopiló y analizó The New York Times, incluidos fragmentos de misiles, imágenes satelitales, testimonios y publicaciones en redes sociales, sugieren de forma considerable que el ataque catastrófico fue el resultado de un misil errante de defensa antiaérea ucraniano que disparó un sistema de lanzamiento Buk .

Un vocero de las fuerzas armadas de Ucrania declaró que el servicio de seguridad del país está investigando el incidente y que, según la ley del país, no puede realizar más comentarios.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el misil entró volando a Konstantinovka desde un territorio bajo el control de Ucrania y no detrás de las líneas rusas .

Las medidas de los agujeros —y los fragmentos hallados en la escena— coinciden en tamaño y forma con un arma en particular: el misil 9M38, el cual se dispara desde el vehículo antiaéreo móvil Buk. Se sabe que Ucrania utiliza el sistema Buk, al igual que Rusia.

Algunos de los agujeros miden menos de 10 milímetros de ancho, mientras que otros son un poco más grandes. el 9M38 contiene dos tamaños de fragmentos cúbicos de metal sólido: 8 milímetros y 13 milímetros de ancho.

Un reportero del Times también revisó otros fragmentos de misil recuperados en varios lugares de Ucrania que habían disparados sistemas de defensa antiaérea rusos S-300, S-400 y Buk, así como dos sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos. Sus formas y medidas muestran que lo más probable es que el daño en el lugar del mercado haya sido a causa de un 9M38.

Dos expertos militares independientes en desactivación de bombas, quienes pidieron permanecer en el anonimato para poder hablar con franqueza, llegaron a la misma conclusión y señalaron que los fragmentos y los daños en el lugar del impacto son más consistentes con un 9M38.

Varios testigos oyeron o vieron a las fuerzas ucranianas cuando dispararon misiles tierra-aire desde Druzhkivka hacia Konstantinovka al momento del ataque al mercado. Y la evidencia recolectada en el mercado demuestra que el misil provenía de esa dirección.

No está claro por qué el misil, el cual tiene un alcance máximo de poco más de 27 kilómetros, pudo haber caído en Konstantinovka, aunque es posible que haya tenido una falla y se estrellara antes de alcanzar el objetivo planeado.

En cualquier caso, a tan corta distancia —menos de 16 kilómetros— lo más probable es que el misil haya tocado tierra con combustible no utilizado en el motor del cohete, el cual detonaría o se quemaría con el impacto, una posible explicación para las marcas diseminadas de quemaduras en el mercado. c.2023 The New York Times Company.

Por John Ismay, Thomas Gibbons-Neff, Haley Willis, Malachy Browne, Christoph Koettl y Alexander Cardia, The New York Times