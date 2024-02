Exoneración de Joe Biden genera un peligro político

“ ¡Cómo se atreven a decir eso! ”, protestó el presidente, que pareció hacer un esfuerzo por contener las lágrimas. “ Siempre en el Día de los Caídos organizamos una celebración a la que asisten amigos y familiares, todas las personas que lo querían, para recordarlo. No necesito que nadie, nadie me recuerde cuándo murió ”.

En cuanto al contenido del informe, Biden pareció objetar en especial la afirmación de que durante las entrevistas con investigadores del FBI no había podido recordar en qué año murió su hijo Beau.

La memoria de Biden fue uno de los motivos por los que Hur decidió recomendar que no se presentaran cargos contra el presidente por una conducta que se describe en el informe como retención voluntaria de secretos de seguridad nacional e incluye algunos documentos compartidos por el presidente con referencias a “métodos y fuentes de inteligencia delicados” .

En el informe, Hur indica que el presidente, que en ese momento tenía 80 años, había parecido tan confundido con sus recuerdos en las cinco horas de entrevistas realizadas en un periodo de dos días que sería difícil convencer al jurado de que Biden estaba consciente de que no había manejado adecuadamente los documentos. Hur señala en el informe que, si se presentaran cargos contra el presidente, sus abogados “podrían poner énfasis en estas dificultades con su memoria” .

La notable aparición del presidente ante la prensa subrayó el daño político que el informe de Hur podría causarle, a pesar de la decisión de que no se presentaran cargos en su contra . El informe de 345 páginas señala repetidamente la edad del presidente y sus problemas de memoria, lo que aprovecharon de inmediato los republicanos, incluido el probable oponente de Biden en las elecciones de 2024, el expresidente Donald Trump .

“ Me interesaba tanto darle al fiscal especial tolo lo que necesitaba que acepté tener cinco horas de entrevistas frente a frente en un periodo de dos días el 8 y 9 de octubre del año pasado, aunque el ataque contra Israel acababa de ocurrir el 7 de octubre y debía resolver una crisis internacional” , escribió. “ Me pareció que se lo debía al pueblo estadounidens e”.

Los abogados del presidente, Bob Bauer y Richard Sauber, objetaron una carta del 5 de febrero en la que Hur describe la memoria del presidente.

“Es de lo más injusto aceptar que se le hagan preguntas al presidente sobre sucesos ocurridos varios años antes, que luego se le presione para que comparta sus recuerdos lo ‘mejor’ posible y que se le critique por no recordar mucho”, escribieron los abogados. “Que el presidente no recordara fechas ni información detallada de acontecimientos que ocurrieron hace varios años no es sorprendente ni inusual”.