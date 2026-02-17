Fallece Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EU; fue compañero de Martin Luther King

Aunque no se precisó la causa oficial del fallecimiento, el propio Jackson había informado en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson. En meses recientes, medios estadounidenses reportaron que había sido hospitalizado por complicaciones relacionadas con su salud.

El histórico activista estadounidense Jesse Jackson falleció a los 84 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. El reverendo bautista fue una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos durante más de medio siglo.

Su familia destacó su legado como líder social y espiritual, recordando su compromiso con las personas marginadas y su defensa constante de la justicia. “Su fe en la igualdad y el amor inspiró a millones”, señalaron en el mensaje público.

SU RELACION CON MARTIN LUTHER KING Y EL MOVIMIENTO

Jackson fue cercano colaborador de Martin Luther King Jr. durante la década de 1960, una etapa crucial para el movimiento por los derechos civiles. Participó en campañas contra la segregación racial y en movilizaciones que buscaban ampliar derechos políticos y sociales para la comunidad afroestadounidense.

Tras el asesinato de King en 1968, Jackson continuó el activismo con un estilo propio, combinando liderazgo religioso, oratoria política y acción social. Su capacidad de comunicación lo convirtió en una figura influyente dentro del Partido Demócrata y en movimientos comunitarios.

Durante su vida impulsó múltiples iniciativas para combatir la desigualdad económica y racial, posicionándose como un referente de liderazgo afroamericano en la política nacional.

CARRERA POLITICA Y LEGADO INTERNACIONAL

Antes de la llegada de Barack Obama a la presidencia en 2009, Jackson fue el afroestadounidense con mayor proyección política nacional, tras competir por la candidatura presidencial demócrata en los años 80. Aunque no obtuvo la nominación, sus campañas ampliaron la participación de minorías en la política estadounidense.

Fundó organizaciones como PUSH (People United to Save Humanity) en 1971 y posteriormente la Coalición Nacional Arcoíris, enfocadas en promover justicia social, oportunidades económicas y derechos civiles. Ambas estructuras se fusionaron en 1996, consolidando su influencia en movimientos sociales.

Además de su activismo interno, Jackson tuvo presencia internacional. Defendió el fin del apartheid en Sudáfrica y participó en misiones diplomáticas informales para negociar la liberación de prisioneros estadounidenses en países como Siria, Irak y Serbia. También fue nombrado enviado especial para África durante la administración de Bill Clinton.

DATOS CURIOSOS

· Fue ordenado ministro bautista a los 26 años

· Su habilidad como orador lo convirtió en una figura mediática internacional

· Recibió múltiples doctorados honorarios por su labor social

· Participó en negociaciones para liberar rehenes estadounidenses en el extranjero

El fallecimiento de Jesse Jackson marca el cierre de una etapa histórica del movimiento por los derechos civiles, dejando un legado ligado a la lucha por la igualdad, la justicia social y la participación política de las minorías.