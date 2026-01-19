Del asesinato al reconocimiento nacional: el origen del Martin Luther King Day

El Martin Luther King Day es uno de los feriados más significativos en Estados Unidos, no solo por conmemorar a una persona, sino por representar una lucha histórica por la igualdad, la justicia racial y los derechos civiles. Su origen está profundamente ligado al legado de Martin Luther King Jr., así como a décadas de activismo social y presión política tras su asesinato.

TE PUEDE INTERESAR: Desclasifica EU más de 230,000 páginas de documentos sobre el asesinato de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. fue uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles durante las décadas de 1950 y 1960. A través de la resistencia pacífica y la desobediencia civil no violenta, encabezó protestas clave contra la segregación racial y la discriminación, dejando discursos y acciones que marcaron un antes y un después en la historia del país. Su asesinato el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, provocó una profunda conmoción nacional y reavivó el debate sobre el racismo estructural en Estados Unidos.

Pocos días después de su muerte, comenzaron los primeros esfuerzos para convertir su cumpleaños en un feriado nacional. El congresista John Conyers presentó una iniciativa en el Congreso apenas cuatro días después del asesinato, pero el camino sería largo. Durante años, la propuesta enfrentó resistencia política, especialmente por sectores que cuestionaban otorgar un feriado federal a una figura que había sido crítica del sistema y del gobierno estadounidense.

A lo largo de la década de 1970, sindicatos, organizaciones civiles y líderes comunitarios mantuvieron viva la campaña. La presión social aumentó cuando figuras públicas y artistas, como Stevie Wonder, impulsaron el movimiento a nivel cultural y mediático. Paralelamente, varios estados comenzaron a reconocer el día de manera local, aun cuando no existía un reconocimiento federal.

El punto de quiebre llegó a principios de los años ochenta. En 1983, tras años de movilización ciudadana y con millones de firmas recabadas, el Congreso finalmente aprobó la ley que establecía el feriado nacional. Ese mismo año, el presidente Ronald Reagan firmó la legislación que oficializó el Martin Luther King Day, fijándolo para celebrarse el tercer lunes de enero, cercano al cumpleaños de King, el 15 de enero.

El feriado se observó por primera vez a nivel federal en 1986, aunque no todos los estados lo adoptaron de inmediato. Algunos tardaron años en reconocerlo oficialmente, y no fue sino hasta el año 2000 cuando los 50 estados lo incorporaron plenamente a su calendario.

Hoy, el Martin Luther King Day no solo honra la vida y obra de King, sino que también invita a reflexionar sobre el estado actual de los derechos civiles. Más que un día de descanso, se promueve como una jornada de servicio comunitario y compromiso social, recordando que la lucha por la igualdad es un proceso continuo. El origen de este feriado demuestra cómo la memoria histórica, la presión ciudadana y el activismo pueden transformar el reconocimiento de una causa en un símbolo nacional.