$!FBI confirma captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; era uno de los más buscados por asesinato en EU

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó la aprehensión de Samuel Ramírez en el estado de Sinaloa, México. De acuerdo con la información que se ha proporcionado, el detenido enfrenta cargos por los asesinatos de dos mujeres, registrados el 21 de mayo de 2023, en Estados Unidos. Tras los hechos, se presume que Samuel huyó hacia el territorio mexicano. TE PUEDE INTERESAR: FBI advierte a California de posible ataque iraní con drones “Hace unas horas, Ramírez regresó de México a Estados Unidos y aterrizó en Seattle, detenido por la Policía Federal Way, donde enfrentará la justicia”, especificó Kash Patel. Asimismo, se reconoció al Departamento de Justicia estadounidense que, junto al liderazgo del presidente Donald Trump, permitió la captura.

FBI RECONOCE A AUTORIDADES MEXICANAS Dentro de su mensaje, Patel agregó agradecimientos especiales dirigidos a la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Finalmente, se reconoció al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington, “por su colaboración para coordinar el arresto”.

SAMUEL RODRÍGUEZ ERA UNO DE LOS 10 MÁS BUSCADOS DEL FBI Samuel figuró en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, por los asesinatos de dos víctimas femeninas, ocurridos el pasado 21 de mayo de 2023, en el Stars Bar and Grill en Federal Way, Washington, donde una tercera persona también resultó herida en el tiroteo. En medio de la búsqueda del paradero del acusado, el FBI llegó a ofrecer hasta un millón de dólares por información que condujera directamente al arresto de Samuel Ramírez.

FBI RASTREÓ A SAMUEL RODRÍGUEZ DESDE EU HASTA MÉXICO Tras los hechos, Ramírez huyó a Lake Havasu City, Arizona, y fue conducido a Tijuana, México, el 23 de mayo de 2023. Ante esto, se cree que el acusado tiene vínculos en tanto en Arizona, como en Compton, California. Además de Las Vegas, Nevada, y los estados mexicanos de Jalisco y Sinaloa. TE PUEDE INTERESAR: Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU Fue justo el 24 de mayo de ese año que un Tribunal Superior del Condado de King, Estado de Washington, emitió una orden de arresto para Ramírez, después de haber sido acusado formalmente de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado. El 14 de noviembre de 2025, se emitió una orden de arresto federal para Ramírez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, Seattle, Washington, después de que fuera acusado de fuga ilegal para evadir enjuiciamiento.

