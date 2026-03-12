Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán se atribuyó la responsabilidad de lanzar un ciberataque debilitante contra una empresa médica estadounidense el miércoles, lo que marca el primer ataque de este tipo desde que comenzó la guerra entre las naciones.

El ataque tuvo como objetivo a Stryker, una empresa de equipos médicos con sede en Michigan, y provocó una “interrupción de la red global” en sus aplicaciones de Microsoft, dijo la compañía en un comunicado.

“No tenemos indicios de ransomware ni malware y creemos que el incidente está controlado. Nuestros equipos están trabajando con rapidez para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas”, escribió Stryker.

El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

El equipo Handala luego asumió la responsabilidad del hackeo de Stryker en una declaración en X y Telegram.

El grupo escribió que habían confiscado 50 terabytes de “datos críticos” del gigante médico y que “todos los datos están en manos del pueblo libre”, en represalia por el asesinato de al menos 175 colegiales en Minab durante los ataques militares liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El grupo “hacktivista” surgió en 2022 y ha sido vinculado a Irán por varias empresas de inteligencia de amenazas, según informó el Journal. El grupo se atribuyó la responsabilidad de otros ciberataques recientes contra empresas israelíes y en el Golfo.

Un empleado de Stryker dijo a NBC News que la interrupción impidió que los teléfonos proporcionados por el trabajo funcionaran y detuvo efectivamente las operaciones en la empresa de 56.000 empleados.

El ataque también parece haber borrado información de los dispositivos de algunos empleados, afirmó el medio.

En un mensaje enviado a los empleados y obtenido por el Journal, Stryker aconsejó a los trabajadores evitar hacer clic en enlaces sospechosos y los instó a eliminar las aplicaciones de administración de dispositivos móviles y los perfiles de trabajo de sus teléfonos celulares.

“El problema está muy extendido y afecta significativamente la capacidad de los usuarios para acceder a los sistemas y servicios”, señala el aviso, según el medio.

No está claro de inmediato cómo se llevó a cabo el ciberataque ni si las afirmaciones de Handala de que había adquirido datos son exactas.