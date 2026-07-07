Gobernanza de la IA, punto central en el primer foro internacional inaugurado por la ONU

El lunes, dieron inicio las conversaciones en el foro “el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA” que congregó a varios gobiernos, así como a empresas tecnológicas, además universidades, también a la sociedad civil y la comunidad técnica con el objetivo de “facilitar los debates sobre la gobernanza de la inteligencia artificial”, detalla un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que es el organismo técnico de Naciones Unidas encargado de coordinar este primer foro global entorno a la inteligencia artificial. En su discurso inaugural de este foro, António Guterres, quien es el el secretario general de la ONU,resaltó que la IA actualmente está avanzando velozmente, por lo Guterres expresó “la pregunta es si la gobernaremos juntos o si dejaremos que ella nos gobierne”.

”La IA avanza a una velocidad desbocada. La pregunta es si la gobernaremos juntos o dejaremos que nos gobierne a nosotros. Por primera vez, el Diálogo sobre la IA otorga a cada país un asiento en la mesa. Ahora debemos transformar la participación global en acción global, para hacer que la IA sea más segura, justa, accesible y ética”, añadió el Secretario General de la ONU. En la primera sesión del Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA tuvo como propósito dar los primeros pasos para garantizar esta gobernanza ponga sobre la mesa cuales son las prioridades de todas las naciones y no solamente las naciones más avanzadas tecnológicamente; con el fin de que los beneficios de la inteligencia artificial sean compartidos por todos los país, según la Agencia de Noticias EFE. En este sentido, en el comunicado de la UIT se explica que durante los debates se van a tratar “diversos temas, entre ellos las oportunidades e implicaciones de esta tecnología; cómo cerrar la brecha de la IA; la cooperación internacional en materia de gobernanza de la IA; y una supervisión humana sólida de los sistemas de IA, de conformidad con el derecho internacional, para garantizar la protección y la seguridad”.

En opinión de Annalena Baerbock, quien es la Presidenta de la Asamblea General de la ONU; ”este Diálogo Global no se trata simplemente de regular una tecnología. Se trata de definir una visión compartida en la que el progreso tecnológico vaya de la mano con la dignidad humana, la equidad y el desarrollo sostenible”, Baerbock prosigue aseverando que “si se gobierna de manera responsable y colectiva, la IA tiene el potencial de acelerar el progreso en casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofreciendo nuevas y poderosas herramientas en salud, educación, investigación científica, preparación ante desastres y agricultura”.

Por lo que, concluye la Presidenta de la Asamblea General de la ONU ”se trata de demostrar a la gente del mundo que las Naciones Unidas no están perdidas en el pasado ni son demasiado lentas para actuar; sino que, de hecho, son capaces y están dispuestas a avanzar en los temas más urgentes y emergentes de nuestro tiempo”. POR QUE ES IMPORTANTE ESTE FORO La Unión Internacional de Telecomunicaciones resalta que actualmente que si bien “la IA ya está siendo gobernada”, por medio de “regulaciones nacionales, estándares técnicos, marcos de adquisición y acuerdos bilaterales, no obstante es de forma “desigual”; esto se debe continúa la UIT a que “los marcos de gobernanza han sido diseñados predominantemente por países con sectores de IA avanzados, mientras que los países más expuestos a las consecuencias de la IA han tenido la menor participación en el diseño de dichos marcos”. Siendo que la importancia de este foro es que el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA “corrige ese desequilibrio”. Para Egriselda López, quien es la representante permanente de El Salvador ante la ONU y copresidenta del Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA ”la credibilidad de este primer Diálogo Global se ha construido a través de un proceso abierto y participativo que continúa aquí en Ginebra. Nuestro éxito colectivo se definirá por cada voz, perspectiva, experiencia y contribución que esté forjando el camino a seguir para la IA”, .

Por su parte, Rein Tammsaar quien es el copresidente del Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA y representante Permanente de Estonia ante la ONU, precisó que “aprovechando el poder de convocatoria de la ONU, debemos empezar a transformar la inteligencia artificial en un bien público global que beneficie a toda la humanidad, garantizando al mismo tiempo la seguridad desde el diseño y una supervisión humana significativa. Para que esto suceda, el primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA en Ginebra debería encender el ‘momento San Francisco’ de la IA”.

ACOTAR LA BRECHA DIGITAL “Con 2,200 millones de personas aún sin conexión, una cuarta parte del mundo se encuentra aislada de los avances de la IA. Un enfoque clave de la Comisión Global de IA para el Bien será cerrar las brechas digitales y ayudar a garantizar que la IA se convierta en una herramienta para resolver los desafíos globales, no para profundizar las desigualdades”, describe UIT.

Con el propósito de disminuir la brecha digital existe la Unión Internacional de Telecomunicaciones señala cuenta con el respaldo de la Comisión Global de IA para el Bien para el Desarrollo Sostenible de la UIT/UNESCO, misma que brindó apoyo para lograr “definir las prioridades globales para la conectividad, la inclusión digital y el desarrollo económico.”