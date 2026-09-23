Gobierno de Trump endurece la política de visados para evitar ‘turismo de nacimiento’

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    Gobierno de Trump endurece la política de visados para evitar ‘turismo de nacimiento’
    Trump ha vinculado en varias ocasiones el turismo de ciudadanía con ‘personas ricas de China’ y de ‘todo el mundo’ que, según él, buscan que sus hijos obtengan ciudadanía estadounidense. ESPECIAL.

La medida está dirigida a operadores de redes comerciales de facilitación de turismo de maternidad que cometen fraudes

WASHINGTON.- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado “turismo de nacimiento”, que consiste en viajar al país con el propósito principal de dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señaló en una declaración oficial.

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El secretario de Estado denunció la existencia de redes extranjeras de turismo de nacimiento que “han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro”.

“Estas redes publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa estadounidenses y recaudan decenas de miles de dólares a cambio de organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía”, afirmó.

Rubio explicó que esta medida está dirigida a “propietarios, operadores y administradores de redes comerciales de facilitación de turismo de maternidad, intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros” que fomentan “el uso fraudulento” del sistema de salud ‘Medicaid’.

El Secretario de Estado defendió que con esta decisión el Gobierno envía “un mensaje claro”: “Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”.

El anuncio de Rubio se produce horas antes de que el presidente chino Xi Jinping llegué a Washington para una visita de Estado.

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