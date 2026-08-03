Gobierno de Trump propone reducir estándares de programa educativo que ayuda a niños pobres

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    Gobierno de Trump propone reducir estándares de programa educativo que ayuda a niños pobres
    Alumnos participan en un programa de Head Start administrado por Easterseals, una organización que recibe un tercio de su financiamiento del gobierno federal, en Miami, el 29 de enero del 2025. AP

El programa ‘Head Start’ consiste en la educación temprana para infancias en condición de pobreza; ahora corre riesgo por una reforma republicana

El gobierno del presidente Donald Trump está planeando una reforma drástica de Head Start que desmantelaría sus estándares de calidad, trastocando los rasgos distintivos del programa de educación temprana para niños empobrecidos, revelaron dos personas familiarizadas con el tema.

Head Start, creado en la década de 1960 para ayudar a combatir la pobreza, ha sido considerado durante mucho tiempo por expertos como un programa de aprendizaje temprano de referencia. Sus regulaciones, que superan las 100 páginas, detallan requisitos sobre todo, desde la proporción de niños por maestro y los exámenes de salud infantiles hasta la participación de las familias.

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El gobierno republicano reemplazaría esas regulaciones por alrededor de una docena de páginas, dejando la mayoría de los detalles a gobiernos locales y estatales, señalaron las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato para comentar información que aún no era pública y porque temían represalias.

Las nuevas normas exigirían más documentación a los padres que no tienen vivienda o están desempleados, contaron a The Associated Press las fuentes. Una versión temprana de la propuesta también habría impedido que padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal inscribieran a sus hijos, incluso si los niños son ciudadanos estadounidenses. No está claro si esas disposiciones se incluirán en el borrador final.

HEAD START COMBATE LA POBREZA

Head Start atiende a más de medio millón de bebés, niños pequeños y preescolares de bajos ingresos en todo el país, ofreciendo preescolar gratuito y evaluaciones para identificar retrasos en el desarrollo. También brinda apoyos a las familias.

Los cambios a Head Start supondrían una victoria para los conservadores que han buscado su eliminación total. El gobierno de Trump también avanzaría en sus esfuerzos por eliminar regulaciones que considera gravosas o innecesarias.

Si los cambios entran en vigor, podrían volver irreconocible a Head Start, afirmó Khari Garvin, quien dirigió la Oficina de Head Start bajo el presidente Joe Biden, demócrata.

“Tendríamos el cascarón de Head Start”, declaró Garvin. “Podría haber un programa que se llame Head Start, pero en esencia no lo será”.

HABRÍA OPOSICIÓN CIUDADANA

Las normas propuestas fueron reportadas originalmente por The Bulwark. La Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa Head Start, no respondieron a preguntas.

Tommy Sheridan, subdirector de la Asociación Nacional de Head Start, indicó que la organización aún no ha visto las normas propuestas. Pero señaló que la posibilidad de una reforma masiva ha dejado a la organización en vilo.

“Estamos muy ansiosos”, indicó Sheridan. “Cuando salga... estaremos listos para oponernos donde tengamos que oponernos”.

Aun así, subrayó que los centros de Head Start podrían no verse afectados durante meses, si es que las normas llegan a promulgarse. Una vez que la propuesta se haga pública, la ley federal exige que el gobierno conceda al menos un mes para que el público opine al respecto. Luego, una vez finalizadas, puede pasar más tiempo antes de que las normas entren en vigor. También existe la posibilidad de una demanda para frenar su implementación.

Las normas actuales abarcan exámenes dentales y proporciones de personal por alumno

Head Start se creó como parte de la “Guerra contra la Pobreza” del presidente Lyndon B. Johnson y aborda la miríada de desafíos que enfrentan los hogares de bajos ingresos. Atiende tanto a niños como a adultos, orientando a los padres para alcanzar sus metas, conectándolos con servicios e incluso empleándolos.

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