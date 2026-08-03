Las encuestas hunden a Trump, pero es poco probable que cambie de rumbo

WASHINGTON- Tras una serie de encuestas desfavorables a principios de este verano, el presidente Donald Trump simplemente declaró que no eran ciertas. “MIS VERDADERAS CIFRAS EN LAS ENCUESTAS SON LAS MÁS ALTAS QUE HAN SIDO JAMÁS”, escribió en las redes sociales, usando letras mayúsculas como si estas pudieran ahuyentar a gritos cualquier dato contrario. De hecho, sus verdaderas cifras en las encuestas están en el nivel más bajo que jamás hayan tenido, o cerca de este, en algunos sondeos no partidistas. Una ráfaga de nuevas muestras en los últimos días reveló que Trump se encuentra en el punto más bajo de su presidencia, con el apoyo de apenas alrededor de un tercio de los estadounidenses, mientras una guerra estancada en Irán y los altos precios de la gasolina pasan una factura política.

Las encuestas más recientes indican que Trump es ahora prácticamente el presidente más impopular en un segundo mandato a estas alturas de su periodo en la historia de las encuestas, que se remonta a la década de 1940. La única excepción no es una que le daría mucho consuelo a Trump: Richard M. Nixon tenía incluso menos apoyo público a estas alturas de su segundo mandato, pero en ese momento estaba a apenas unos días de renunciar por el escándalo Watergate. Este tipo de cifras en las encuestas haría que una Casa Blanca normal entrara en modo de pánico, en especial al llegar solo tres meses antes de las elecciones intermedias de este otoño. Alguien podría ser despedido. Se podría escribir un discurso. Se podría idear un nuevo conjunto de políticas. Pero Trump nunca ha sido un presidente normal, y no reacciona ante las circunstancias políticas de la misma manera que lo han hecho sus predecesores. A través de la fuerza de voluntad y el control sobre su base MAGA, tradicionalmente ha sabido jugar bien una mano débil. “Siempre va a proyectar fortaleza sin importar cuáles sean las cifras, y de todos modos va a decir que son falsas”, dijo Douglas Heye, un veterano estratega republicano, y añadió que no esperaba ningún cambio en la estrategia política. “A menos que se ponga a gritar y le arroje algo a un asistente, ya no hay mucho más”. Por supuesto, es difícil corregir el rumbo si ni siquiera está del todo claro cuál era el rumbo original. El presidente más impulsivo de los tiempos modernos, Trump sigue sus instintos y puede cambiar completamente de postura de un día para otro, o a veces de una hora para otra. Le ha funcionado lo suficientemente bien como para haber dominado la política estadounidense durante más de una década. Aunque ganó una mayoría relativa en 2024, Trump nunca ha obtenido la mayoría del voto popular en ninguna de sus tres elecciones ni ha contado con el respaldo de una mayoría en las encuestas de Gallup en ningún momento de ninguno de los dos mandatos. Sin embargo, ha gobernado como si fuera un presidente más popular. Aun así, las cifras más recientes son particularmente desalentadoras y tienen cada vez más nerviosos a los republicanos, que temen una ola demócrata que podría costarles la Cámara de Representantes y posiblemente incluso el Senado en noviembre. Trump cuenta con el respaldo de apenas el 34 por ciento de los estadounidenses en la encuesta más reciente de CNN, igualando su punto más bajo justo después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Tuvo la aprobación de apenas el 33 por ciento en una nueva encuesta de AP-NORC, con lo que iguala su nivel más bajo desde 2017, y del 32 por ciento en los datos de la Universidad Quinnipiac, cayendo a un mínimo histórico en ese sondeo.

En comparación, en esta misma etapa de sus segundos mandatos, Bill Clinton tenía un 64 por ciento, Ronald Reagan un 61 por ciento y Dwight D. Eisenhower un 58 por ciento, según las encuestas históricas de Gallup. Entre quienes estaban por debajo del 50 por ciento se encontraban Barack Obama, con un 43 por ciento, Harry S. Truman, con un 39 por ciento, y George W. Bush, con un 37 por ciento, y los tres vieron después cómo su partido perdía escaños en las elecciones legislativas intermedias meses más tarde. Nixon, al borde de la renuncia mientras enfrentaba un proceso de destitución, tenía un 24 por ciento en ese momento.

El reto para Trump y los republicanos es que el presidente tiene una desaprobación mayoritaria en casi todos los temas, incluidas áreas en las que históricamente había sido más fuerte, como la economía y la inmigración. En cuanto a la guerra en Irán, ya era la única guerra de Estados Unidos en la historia de las encuestas que más estadounidenses rechazaron desde un inicio, y el poco respaldo que había se ha desplomado todavía más, con los votantes ahora en contra por un margen de 2 a 1. Además, la preocupación de los republicanos no es solo que los votantes desaprueben la gestión de Trump, sino que la desaprueben con fuerza, lo que sugiere que estarían más motivados que los leales a Trump para acudir a votar este otoño. “Esas personas van a votar”, dijo Douglas B. Sosnik, quien fue director político de la Casa Blanca y alto asesor de Clinton. “Y los republicanos que no son MAGA no están motivados para salir a votar”. Dicho esto, la política ya no es lo que era antes. La forma en que hoy se trazan los distritos de la Cámara de Representantes hace que haya menos distritos genuinamente competitivos, lo que sugiere que incluso una fuerte ola demócrata podría no generar tantos escaños nuevos como habría generado en el pasado. Eso se ha reforzado todavía más con una ola de redistribución de distritos a mitad de década en los últimos meses. “Es cierto que los números de Trump en las encuestas están en el punto más bajo de cualquier presidente en el periodo previo a unas elecciones intermedias”, dijo Sosnik. Pero agregó: “Creo que la política ha cambiado tanto que hay que poner en contexto la desaprobación de Trump, cómo se compara con la de otros presidentes y cómo esto va a afectar los resultados electorales”.

“Lo que es más importante”, dijo, “los republicanos están mucho más protegidos que en el pasado debido a los cambios estructurales en la política estadounidense impulsados por la polarización política y la educación como la nueva línea divisoria en la política estadounidense. Simplemente hay muchos menos estados y distritos competitivos, lo que limitará el tamaño de la ola azul”. Kristen Soltis Anderson, una encuestadora republicana, dijo que la polarización política significa que “la aprobación del desempeño se mueve en un margen estrecho en estos días” en comparación con el pasado. “Un nivel de aprobación de poco más del 40 por ciento, o incluso de casi el 40 por ciento, ya no es la catástrofe política que habría sido hace dos o tres décadas”, dijo. “Los presidentes apenas empiezan con un 50 por ciento de entrada”. “Pero”, añadió, “si las cifras de poco más del 30 por ciento son precisas, significa que partes de la coalición han comenzado a desprenderse. En ese punto ya no se está perdiendo solo a los votantes indecisos”.

Trump tiene que contar con que la oposición desperdicie su ventaja. “Lo mejor que tienen a su favor los republicanos es que el Partido Demócrata está lidiando con sus propios problemas y no tiene un mensaje claro además de ‘Trump es malo’”, dijo. “Sin embargo, si el panorama realmente se mantiene tan sombrío, eso podría bastar”. La Casa Blanca no se refirió a las encuestas del presidente en respuesta a una solicitud de comentarios, pero presumió su historial. “Ningún otro presidente en la historia ha logrado más por los estadounidenses trabajadores que el presidente Trump, quien trabaja incansablemente para crear empleos, enfriar la inflación, aumentar la asequibilidad de la vivienda y mucho más”, dijo Davis Ingle, un portavoz de la Casa Blanca. “El presidente ya ha logrado avances históricos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y esto es solo el comienzo, ya que su agenda sigue entrando en vigor”.