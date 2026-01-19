Guatemala declara estado de emergencia tras muerte de ocho policías en violencia entre pandillas en prisión

El presidente de Guatemala declaró un estado de emergencia nacional de 30 días para combatir a las bandas criminales después de que las autoridades las acusaran de matar a ocho policías y mantener rehenes en tres cárceles.

Los asesinatos ocurrieron en la capital, Ciudad de Guatemala, y áreas circundantes un día después de que reclusos afiliados a pandillas tomaran a 46 personas como rehenes en tres cárceles de todo el país para exigir que los líderes de pandillas encarcelados fueran trasladados a instalaciones de menor seguridad.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que las autoridades retomaron el control de las tres cárceles el domingo.

Horas antes, la policía anunció la muerte de ocho oficiales “en cumplimiento de su deber a manos de criminales”.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, dijo en rueda de prensa que los asesinatos fueron perpetrados “por estos terroristas, en respuesta a las acciones que está tomando el Estado guatemalteco en su contra”.

Otros diez policías resultaron heridos en los ataques de represalia y un presunto miembro de una pandilla murió, dijo.

El domingo por la noche, Arévalo decretó el estado de emergencia nacional por 30 días para combatir a las pandillas.

La medida, que debe ser aprobada por el Congreso controlado por la oposición, suspende el derecho de reunión y permite que personas sean arrestadas e interrogadas sin una orden judicial.

El líder opositor, Luís Contreras, quien es presidente del Congreso, llamó a la unidad para enfrentar “uno de los momentos más dolorosos y desafiantes” en la historia del país.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal refugiarse en el lugar y evitar las multitudes, mientras que el gobierno dijo que las escuelas estarían cerradas el lunes.

Al amanecer del domingo, la policía, apoyada por el ejército, entró en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, utilizando vehículos blindados y gases lacrimógenos.

Un fotógrafo de la AFP dijo haber visto que después de 15 minutos, las autoridades recuperaron el control de la prisión y liberaron a los guardias que estaban como rehenes.

Villeda dijo: “Fue una operación que se desarrolló sin bajas en ninguno de los dos lados y logramos rescatar a los nueve rehenes que estos terroristas tenían en su poder”.

El Ministerio del Interior publicó un video en X que muestra a agentes esposando y llevándose al presunto líder de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades identificaron como Aldo Dupie, alias “El Lobo”. Tenía la ropa manchada de sangre.

Barrio 18 y su pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13) son acusados de gran parte del narcotráfico y la violencia criminal que azota al país centroamericano.

Washington ha declarado que ambos grupos son organizaciones terroristas.

Desde la mañana del sábado, los reclusos mantienen como rehenes a 45 guardias y un psiquiatra para protestar contra el traslado de líderes de pandillas a una prisión de máxima seguridad.

La policía y el ejército también liberaron a 28 rehenes en la cárcel de Fraijanes II y otros nueve en Preventivo, al este y en las afueras de la capital guatemalteca, respectivamente.

Según Arévalo, durante estos operativos no hubo “ni una sola baja”.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, dijo que el ejército “seguirá en las calles” para seguir “desmantelando” los grupos criminales.

La tasa de homicidios de Guatemala en 2025 fue de 16.1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.