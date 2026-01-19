El Kremlin afirma que Putin ha sido invitado a unirse a la ‘junta de paz’ de Trump en Gaza

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 enero 2026
    El Kremlin afirma que Putin ha sido invitado a unirse a la ‘junta de paz’ de Trump en Gaza
    La junta fue concebida originalmente como parte del plan de Trump para un cese de hostilidades en Gaza. AP

La revelación ocurre en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, donde el gobierno ruso no ha mostrado disposición alguna a cesar su ofensiva militar

Moscú informó que Vladimir Putin recibió una invitación para integrarse a la llamada “junta de paz” impulsada por Donald Trump, un organismo anunciado recientemente con el objetivo de vigilar un eventual alto el fuego en Gaza.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia se encuentra evaluando la propuesta y dialogando con Washington para despejar detalles antes de fijar una postura definitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Agentes de ICE acuden a comer a restaurante mexicano y después arrestan al personal

La revelación ocurre en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, donde el gobierno ruso no ha mostrado disposición alguna a cesar su ofensiva militar.

El conflicto ha dejado cientos de miles de víctimas y ha estado acompañado de reiteradas denuncias por crímenes contra la población civil. Putin, además, ha desestimado de forma constante las iniciativas de tregua planteadas en los actuales frentes de combate.

En paralelo, el Kremlin confirmó que Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, participará esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos y sostendrá encuentros con representantes de Estados Unidos.

No se ha precisado si en esas conversaciones figurará la eventual incorporación de Putin a la junta relacionada con Gaza. La invitación, que aún no ha sido confirmada oficialmente por Washington, abre interrogantes sobre el verdadero alcance y orientación del nuevo órgano.

La junta fue concebida originalmente como parte del plan de Trump para un cese de hostilidades en Gaza y para supervisar un proceso de transición hacia una paz estable, apoyado por un comité de expertos palestinos encargado de la administración cotidiana del territorio.

Aunque el proyecto fue respaldado de manera general por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre, sus lineamientos siguen siendo poco claros.

Entre los primeros integrantes anunciados figuran el propio Trump como presidente del consejo; el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el empresario inmobiliario y mediador Steve Witkoff; Jared Kushner; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Además, trascendió que se enviaron invitaciones a diversos jefes de Estado, entre ellos los de Argentina, Paraguay, Turquía, Egipto, Canadá y Tailandia. En las cartas se afirmaba que el organismo buscaría consolidar la paz en Medio Oriente y promover un nuevo enfoque para la resolución de conflictos globales.

La eventual participación de Putin en una instancia internacional dedicada a la paz reforzaría las sospechas de larga data sobre la cercanía de Trump con el líder ruso, especialmente en lo que respecta a la guerra en Ucrania.

De manera contradictoria, Trump también envió una misiva al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que expresó su molestia por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, asegurando que, tras haber detenido “ocho guerras más”, ya no se sentía obligado a actuar exclusivamente en favor de la paz.

En ese mismo clima de tensión, el expresidente estadounidense ha intensificado la presión sobre Dinamarca y otros países europeos para que acepten su propuesta de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo danés, imponiendo incluso sanciones económicas a los gobiernos que se han manifestado en contra.

El Reino Unido se encuentra entre los países afectados. El primer ministro Keir Starmer calificó los aranceles estadounidenses como “completamente equivocados” y subrayó que cualquier decisión sobre Groenlandia compete únicamente a sus habitantes y a Dinamarca. No obstante, evitó comprometerse a represalias comerciales y restó importancia a la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

Desde Moscú, Peskov fue más allá al sugerir que una eventual anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos aseguraría a Trump un lugar en la historia. “Más allá de si es positivo o negativo, o de si se ajusta o no al derecho internacional”, afirmó, “sin duda sería un hecho histórico”.

Temas


Guerra Rusia-Ucrania
A20
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Conducir bajo ebriedad completa o los influjos de alguna droga se sanciona con una multa que supera los 23 mil 400 pesos.

Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
La SCJN tiene programado el análisis de este planteamiento que causa polémica en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.

Analiza Corte avalar que fiscalías realicen aseguramientos sin la orden de un juez

Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México.

Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Indiana y Miami se enfrentan en la Final del College Football Playoff 2026 en el Hard Rock Stadium, con el título nacional del fútbol americano colegial en juego.

Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026