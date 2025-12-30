$!SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el exequátur otorgado al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien estaba adscrito como Cónsul Honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan de Degollado.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció: “CANCELACIÓN del Exequátur número cuatro, expedido al señor Raúl Rocha Cantú, Cónsul Honorario de la República de Guatemala, en la ciudad de Toluca.”

Asimismo, el documento incluye la leyenda:

“CANCELACIÓN DEL EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO, EXPEDIDO AL SEÑOR RAÚL ROCHA CANTÚ, CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA.”

SRE DA POR TERMINADA LAS FUNCIONES DE RAÚL ROCHA CANTÚ COMO CÓNSUL HONORARIO DE GUATEMALA

La SRE detalló en la publicación oficial:

“Por acuerdo del Encargado del Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de ese país en la ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado, con fecha del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada.”

El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 2025 por el encargado del Despacho de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, con fundamento en la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.