SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca

México
/ 30 diciembre 2025
    SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca
    La Secretaría de Relaciones Exteriores oficializó en el DOF la cancelación del exequátur otorgado a Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala, tras darse por terminadas sus funciones por parte del gobierno guatemalteco Cuartoscuro

La SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del exequátur que acreditaba a Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el exequátur otorgado al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien estaba adscrito como Cónsul Honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan de Degollado.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció: “CANCELACIÓN del Exequátur número cuatro, expedido al señor Raúl Rocha Cantú, Cónsul Honorario de la República de Guatemala, en la ciudad de Toluca.”

Asimismo, el documento incluye la leyenda:

“CANCELACIÓN DEL EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO, EXPEDIDO AL SEÑOR RAÚL ROCHA CANTÚ, CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA.”

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal revoca suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

SRE DA POR TERMINADA LAS FUNCIONES DE RAÚL ROCHA CANTÚ COMO CÓNSUL HONORARIO DE GUATEMALA

La SRE detalló en la publicación oficial:

“Por acuerdo del Encargado del Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de ese país en la ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado, con fecha del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada.”

El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 2025 por el encargado del Despacho de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, con fundamento en la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

$!SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca

EXEQUÁTUR FUE DADO A RAÚL ROCHA CANTÚ DURANTE EL GOBIERNO DE AMLO POR MARCELO EBRARD

El exequátur cancelado había sido otorgado el 23 de junio de 2022 y registrado bajo el número cuatro. El DOF señala que:

“EXEQUÁTUR número cuatro expedido a favor del señor Raúl Rocha Cantú, para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República de Guatemala en la Ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado.”

En el mismo documento se consigna:

“El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vista la Patente de Cónsul Honorario que el Presidente de la República de Guatemala otorgó a favor del señor Raúl Rocha Cantú le concede el presente Exequátur para que pueda ejercer las funciones de su cargo en la Ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado.”

El registro quedó autenticado con el Gran Sello de la Nación y refrendado por el entonces canciller Marcelo Ebrard, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

$!SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca

SITUACIÓN LEGAL DE RAÚL ROCHA CANTÚ: SE LE VINCULA CON DELINCUENCIA ORGANIZADA

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen Miss Universo, ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso penal 495/2025 por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

Entre las imputaciones se incluyen presuntos delitos relacionados con huachicol, tráfico de armas y participación en una organización criminal. Las investigaciones refieren posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito.

Rocha Cantú ha sido visto en espacios públicos fuera del país, como el Bar Vendôme del Hotel Ritz de París, pese a la orden de aprehensión pendiente en México, de acuerdo con la información difundida en medios.

IMPLICACIONES DIPLOMÁTICAS DE LA CANCELACIÓN DEL CÓNSUL A ROCHA CANTÚ

La cancelación del exequátur implica que Rocha Cantú deja de contar con reconocimiento oficial del Estado mexicano como representante consular honorario del gobierno de Guatemala en territorio nacional.

La medida se produjo después de que el gobierno guatemalteco diera por terminadas sus funciones, lo que llevó a la SRE a formalizar el cierre del nombramiento ante el DOF.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen y liberan a un cómplice de Raúl Rocha Cantú

El exequátur es el instrumento mediante el cual el Estado receptor autoriza el ejercicio de funciones consulares, en este caso de carácter honorario. Su cancelación pone fin a las prerrogativas asociadas al cargo, de acuerdo con los procedimientos diplomáticos establecidos.

La SRE confirmó en su publicación oficial que la decisión se adoptó conforme a las normas aplicables y quedó asentada en los registros federales correspondientes.

Temas


Consulado
Crimen Organizado

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


SRE
Diario Oficial de la Federación

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella
Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

De acuerdo con expertos, eliminar los cruces ferroviarios a nivel de calle es clave para evitar percances.

Expertos alertan retos de seguridad para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas.

Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum
En la mayor parte de los casos, los emprendedores argumentaron los cierres por situaciones adversas a su actividad.

Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila
La Secretaría de Seguridad estatal detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre.

Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)