SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca
La SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del exequátur que acreditaba a Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el exequátur otorgado al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien estaba adscrito como Cónsul Honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan de Degollado.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció: “CANCELACIÓN del Exequátur número cuatro, expedido al señor Raúl Rocha Cantú, Cónsul Honorario de la República de Guatemala, en la ciudad de Toluca.”
Asimismo, el documento incluye la leyenda:
“CANCELACIÓN DEL EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO, EXPEDIDO AL SEÑOR RAÚL ROCHA CANTÚ, CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA.”
SRE DA POR TERMINADA LAS FUNCIONES DE RAÚL ROCHA CANTÚ COMO CÓNSUL HONORARIO DE GUATEMALA
La SRE detalló en la publicación oficial:
“Por acuerdo del Encargado del Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de ese país en la ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado, con fecha del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada.”
El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 2025 por el encargado del Despacho de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, con fundamento en la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
EXEQUÁTUR FUE DADO A RAÚL ROCHA CANTÚ DURANTE EL GOBIERNO DE AMLO POR MARCELO EBRARD
El exequátur cancelado había sido otorgado el 23 de junio de 2022 y registrado bajo el número cuatro. El DOF señala que:
“EXEQUÁTUR número cuatro expedido a favor del señor Raúl Rocha Cantú, para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República de Guatemala en la Ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado.”
En el mismo documento se consigna:
“El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vista la Patente de Cónsul Honorario que el Presidente de la República de Guatemala otorgó a favor del señor Raúl Rocha Cantú le concede el presente Exequátur para que pueda ejercer las funciones de su cargo en la Ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado.”
El registro quedó autenticado con el Gran Sello de la Nación y refrendado por el entonces canciller Marcelo Ebrard, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
SITUACIÓN LEGAL DE RAÚL ROCHA CANTÚ: SE LE VINCULA CON DELINCUENCIA ORGANIZADA
Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen Miss Universo, ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso penal 495/2025 por presuntos vínculos con delincuencia organizada.
Entre las imputaciones se incluyen presuntos delitos relacionados con huachicol, tráfico de armas y participación en una organización criminal. Las investigaciones refieren posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito.
Rocha Cantú ha sido visto en espacios públicos fuera del país, como el Bar Vendôme del Hotel Ritz de París, pese a la orden de aprehensión pendiente en México, de acuerdo con la información difundida en medios.
IMPLICACIONES DIPLOMÁTICAS DE LA CANCELACIÓN DEL CÓNSUL A ROCHA CANTÚ
La cancelación del exequátur implica que Rocha Cantú deja de contar con reconocimiento oficial del Estado mexicano como representante consular honorario del gobierno de Guatemala en territorio nacional.
La medida se produjo después de que el gobierno guatemalteco diera por terminadas sus funciones, lo que llevó a la SRE a formalizar el cierre del nombramiento ante el DOF.
El exequátur es el instrumento mediante el cual el Estado receptor autoriza el ejercicio de funciones consulares, en este caso de carácter honorario. Su cancelación pone fin a las prerrogativas asociadas al cargo, de acuerdo con los procedimientos diplomáticos establecidos.
La SRE confirmó en su publicación oficial que la decisión se adoptó conforme a las normas aplicables y quedó asentada en los registros federales correspondientes.