Guerra en Irán se convierte en una competición de quién aguanta más dolor

DUBÁI- La guerra con Irán, con toda su complejidad y sus efectos globales, se reduce a una sola pregunta: ¿quién puede aguantar el dolor durante más tiempo?

Un repunte de los precios del petróleo apunta a lo que podría ser el arma más eficaz de Irán y la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos para continuar la campaña: dañar la economía mundial. Un fuerte aumento de los precios de la gasolina ha sacudido a los consumidores y a los mercados financieros, y los viajes internacionales y el transporte marítimo se han visto gravemente alterados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece consciente del peligro. El petróleo subió el lunes a casi 120 dólares por barril, el nivel más alto desde 2022, y él sugirió que la guerra sería “a corto plazo”. Eso ayudó a tranquilizar a los mercados y el precio bajó a alrededor de 90 dólares, incluso cuando Trump, casi en la misma frase, prometió continuar la guerra y el castigo contra Irán.

Del otro lado, Irán tiene que soportar un flujo casi constante de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra los que no puede defenderse. Hasta ahora, la República Islámica ha logrado mantener cohesionados y al mando de la situación a su liderazgo y a sus fuerzas armadas. La población iraní, que ya se levantó contra su teocracia en protestas nacionales en enero, sigue hirviendo de ira, pero se ha quedado en casa mientras intenta sobrevivir al intenso bombardeo. Las fuerzas de seguridad han estado en las calles todos los días para garantizar que no se formen manifestaciones antigubernamentales.

La presión también recae sobre los aliados de Estados Unidos. Los estados árabes del Golfo, aunque todavía no son combatientes en la guerra, enfrentan un fuego iraní aparentemente interminable y en ocasiones mortal, dirigido contra campos petroleros, ciudades e infraestructuras críticas de agua. E Israel, aunque presume de haber infligido un gran daño al programa de misiles de Irán y a otros objetivos militares, sigue siendo blanco de misiles iraníes cada vez más sofisticados que hacen caer sobre sus ciudades una lluvia de explosivos de alto poder. Las frecuentes sirenas de ataque aéreo han alterado la vida cotidiana, cerrado escuelas y lugares de trabajo y creado un ambiente tenso en toda la región.

NO SE VEN SALIDAS A LOS COMBATES

No hay un final inmediato de la guerra a la vista, ni tampoco en la retórica que llega tanto desde Estados Unidos como desde Irán, cuya enemistad se remonta décadas atrás, a la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

“Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente”, afirmó en un discurso el lunes en Doral, Florida. “Seguimos adelante, más decididos que nunca a lograr la victoria final que pondrá fin a este peligro prolongado de una vez por todas”.

El funcionario del Ministerio iraní de Exteriores Kazem Gharibabadi ofreció desde Teherán un comentario en espejo, alardeando de que la República Islámica había rechazado contactos sobre un alto el fuego que, según dijo, habían llegado de China, Francia, Rusia y otros.