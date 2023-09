Hagámonos esta pregunta clave en el juicio de Google: ¿cuán formidable es su ventaja gracias a los datos?

El caso del gobierno no es que Google haya violado la ley al convertirse en un gigante de las búsquedas . Más bien, el gobierno afirma que, después de que Google se volvió dominante, la empresa infringió la ley con sus tácticas para defender su monopolio . Los contratos con socios de la industria para ser su motor de búsqueda predeterminado fueron el arma : acuerdos exclusivos que eliminaron a los rivales, señala el gobierno. Por lo tanto, Google ahora se protege de la competencia detrás de una fortaleza construida con datos .

Google insiste en que el gobierno exagera la importancia de los datos . En un informe presentado este mes, la empresa afirmó: “ Google no niega que los datos de los usuarios puedan mejorar la calidad de las búsquedas, pero Google demostrará que hay menores rendimientos a escala ”.

Google posee el 90 por ciento del mercado de los motores de búsqueda en Estados Unidos, mientras que Bing de Microsoft es un rival lejano, con menos del cinco por ciento. Según Google, la diferencia se explica debido a la inteligencia de sus ingenieros, no al tamaño de su aglomeración de abundantes datos .

En el artículo, Varian dijo: “Los argumentos de la escala son bastante falsos”.

Para explicar, agregó en el artículo: “No es la cantidad ni la calidad de los ingredientes lo que marca la diferencia. Son las recetas”. Fue una analogía hábil, en la que los ingredientes eran los datos y las recetas, los algoritmos ingeniosos que habían escrito los ingenieros de Google. El tema llegó a un público más amplio cuando la explicación de Varian se retomó en un artículo de la revista Time.

No obstante, poco después, en un correo electrónico a Varian, Udi Manber, ingeniero sénior del equipo de búsqueda de Google, discrepó de la descripción del economista. “Es absolutamente falso que la escala no sea importante”, escribió Manber. “Aprovechamos muy bien todo lo que conseguimos”.

En una cadena de correos electrónicos con otros empleados de Google, Manber escribió: “Sé que se lee bien, pero por desgracia los hechos son incorrectos”.

Han cambiado muchas cosas desde entonces. El gobierno presentó los correos electrónicos para poner en duda la credibilidad de lo que Google dice en el juicio. Equivalen a unos pocos fragmentos al inicio de un largo juicio sin jurado que generará montones y montones de evidencias, testimonios y refutaciones que Mehta tendrá que sopesar y estudiar.

Sin embargo, ya quedó claro que el debate sobre los datos en las búsquedas —tenga o no poder para determinar el mercado— es un tema crucial y sobre el cual lo más probable es que se obligue a ambas partes a volver en repetidas ocasiones en el juicio. c.2023 The New York Times Company.

Por Steve Lohr, The New York Times.