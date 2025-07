Coahuila: trabajadores del IMSS denuncian amenazas tras exigir derechos laborales

Según ambos representantes, en días recientes intentaron reunirse con Anastasio Gómez, secretario general de la Sección XII del SNTSS en Coahuila, sin obtener respuesta . No obstante, lograron entablar comunicación con un representante del director general del IMSS, Zoé Robledo. Aun así, aseguraron que las amenazas no han cesado.

Al cierre de la jornada, los manifestantes reiteraron su respaldo. “Gracias a la compañera Karina y a Luis, Nuevo León está despertando. No nos vamos a dejar intimidar por ningún sindicato pichicato y vendido”, expresó un enfermero de Monterrey. Quienes, como él, llegaron desde Nuevo León, mencionaron que ambos representantes han sido un ejemplo para movilizar a los trabajadores de ese estado. “Ya se están juntando firmas, nos estamos organizando”.

Entre los asistentes también hubo jubiladas que, aunque ya no serán beneficiadas directamente, dijeron sumarse por convicción. “Para esto trabajamos tantos años, para que ellos puedan tener una vejez digna”, comentó una de ellas. Agregaron que la exigencia también incluye mejores condiciones laborales. “No es posible que tengamos clínicas donde estén vacantes los 14 puestos de pediatría porque nadie quiere trabajar aquí. ¿Cómo le garantizamos al usuario un buen servicio si no contamos con especialidades, insumos ni equipo? La lucha no solo es nuestra, es por y para todos”, concluyeron.