¡Llega David Corenswet a los cines de México! El nuevo ‘Superman’: Fue el primer superhéroe que admiré

¿ES CIERTO QUE EL PERSONAJE DEL PERRO KRYPTO ESTÁ INSPIRADO EN EL VERDADERO PERRO DEL DIRECTOR DE SUPERMAN, JAMES GUNN?

¡Es cierto! Pero la historia es mucho más larga de lo que crees: resulta que nuestro director, James (Gunn), había perdido a una mascota que solía llevar a todas partes, incluso a los estudios de cine. Siempre estaba a su lado, se portaba de maravilla y parecía el perro perfecto. Todos lo queríamos.

¿Y POR ESO QUISO FILMAR LA HISTORIA DE UN PERRO CON SUPERPODERES QUE NO PUEDE MORIR NUNCA?

No, no... no tiene nada que ver con ese perro (risas). Cuando lo perdió, fue a adoptar otro a una asociación que había rescatado 60 perros que vivían en las peores condiciones. Y cuando llegó, vio a uno que se parecía al que había perdido, pero mucho más delgado, mal peinado y con una sola oreja levantada. Le pareció divertido y lo adoptó. Se llama Ozu. Nunca antes había convivido con seres humanos, y era terrible. El peor perro que puedas imaginar: rompía todo en la casa, mordía todos los zapatos, los muebles... incluso una notebook nueva de 8,000 dólares. Y siempre lo seguía, aunque no parecía quererlo tanto como él creía (risas). Ni siquiera quería jugar con él, se escondía. Cuando lo encontraba descalzo, lo mordía tan fuerte como podía. Fue en una de esas ocasiones cuando él pensó: “¿Qué pasaría si este perro tuviera superpoderes?” Así se le ocurrió la nueva idea de Superman.