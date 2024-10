Hezbolá advierte de una ‘nueva y creciente fase’ de guerra con Israel

Hezbolá anunció una “nueva fase de escalada” en su guerra con Israel, horas después de que el ejército israelí confirmara que sus fuerzas mataron al líder de Hamás.

El grupo terrorista afirmó haber utilizado misiles guiados de precisión contra tropas israelíes por primera vez desde que el Estado judío lanzó una invasión terrestre al Líbano el mes pasado con el objetivo de erradicar a los militantes de Hezbolá.

TE PUEDE INTERESAR: Netanyahu afirma que Israel ‘ajustó cuentas’ con la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar

En un comunicado, la organización terrorista respaldada por Irán dijo que su plan “se reflejará en los acontecimientos y eventos de los próximos días”, ya que cientos de combatientes están preparados para “contrarrestar cualquier incursión terrestre israelí en las aldeas del sur del Líbano”.

Hezbolá señaló que los ataques contra Israel han aumentado en los últimos días y agregó que ha matado a 55 soldados israelíes y herido a 500 desde que estalló la guerra el 23 de septiembre.

La declaración no mencionó la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, un aliado de Hezbolá que fue asesinado por las fuerzas israelíes en Gaza, junto con otros dos terroristas de Hamás que viajaban con él.

La muerte de Sinwar ha sido aclamada por funcionarios estadounidenses e israelíes como un gran golpe para Hamás con el potencial de poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los 97 rehenes restantes que fueron secuestrados de Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel ha bombardeado áreas en ataques aéreos selectivos contra el liderazgo de Hezbolá en el sur del Líbano, y los rivales se han involucrado en combates a corta distancia después de que Israel lanzó una invasión terrestre el mes pasado para demoler los depósitos de armas y la infraestructura de los grupos terroristas.

El ejército israelí afirmó haber matado a más de 200 agentes de Hezbolá durante una redada a principios de este mes, y haber destruido múltiples túneles e instalaciones de lanzamiento de cohetes a lo largo de la frontera.

Israel también ha diezmado el liderazgo y las filas del grupo terrorista en los últimos meses, matando al jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre.

Los funcionarios de defensa israelíes también revelaron a principios de este mes que el sucesor planeado de Nasrallah, Hashem Safieddine, probablemente también murió en un ataque aéreo antes de que pudiera ser elegido formalmente como reemplazo.

Además de los dos jefes, los ataques aéreos de las FDI en el sur del Líbano y Beirut han matado a más de una docena de altos funcionarios, incluidos los principales comandantes de las unidades militares de élite y de lanzamiento de misiles de Hezbolá.

La amenaza de Hezbolá llega más de una semana después de que anunció que estaba dispuesto a entablar conversaciones de alto el fuego con Israel y previamente prometió que detendría sus ataques hasta que aceptara poner fin a la guerra en Gaza, a pesar de disparar misiles sobre la frontera casi todos los días desde el 8 de octubre.

Aún no está claro si Israel aceptará un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que las operaciones en el Líbano no terminarán hasta que se le asegure que el grupo terrorista ya no representará una amenaza activa para el norte de Israel.

Estados Unidos y Francia han instado repetidamente a ambas partes a comprometerse en una tregua por temor a que el conflicto desencadene una guerra total en Oriente Medio.