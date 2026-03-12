Hezbolá endurece sus ataques contra Israel desde Líbano

La decisión de Hezbolá de intensificar los ataques contra Israel desde el Líbano refleja cuán duramente el Estado judío y Estados Unidos han golpeado al régimen de Irán, sus arsenales de armas y su infraestructura militar, afirmaron el jueves las Fuerzas de Defensa de Israel.

El grupo terrorista respaldado por Teherán lanzó 200 cohetes contra Israel el miércoles por la noche después de verse obligado a entrar en combate por los “fuertes golpes” sufridos por la República Islámica desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, dijo a los periodistas el portavoz de las FDI, Nadav Shoshani.

“Antes de la Operación León Rugiente, Hezbolá emitió declaraciones diciendo: ‘Si la situación es realmente grave y el régimen iraní está en peligro, intervendremos’”, dijo Shoshani, usando el nombre israelí para lo que la administración Trump ha denominado Operación Furia Épica. “No intervendieron en junio y sí lo hicieron ahora”.

“El régimen iraní los presionó fuertemente para que lucharan contra Israel”, añadió. “Eso revela la situación del régimen iraní en los primeros días de esta operación”.

Los ataques estadounidenses e israelíes han golpeado objetivos militares y políticos en todo Irán durante la campaña, que entró en su decimotercer día el jueves.

Según el Comando Central de Estados Unidos, hasta la mañana del miércoles más de 5.500 objetivos habían sido alcanzados dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos dañados o destruidos.

Los funcionarios israelíes dicen que la campaña ya ha neutralizado aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán y dos tercios de sus lanzadores de misiles balísticos, limitando drásticamente la capacidad de Teherán de disparar grandes salvas contra Israel y otros países de la región.

“El número [de proyectiles disparados] hacia toda la región pasó de cientos por día a muy pocas docenas por día”, dijo Shoshani, describiendo un “verdadero cuello de botella” que limita las capacidades de misiles de Irán.

Las FDI también estimaron que más de 1.900 soldados y comandantes iraníes murieron durante la Operación Furia Épica/León Rugiente.

Desde que entró en la lucha junto a Irán, Hezbolá ha lanzado más de 1.000 drones balísticos, misiles y cohetes hacia Israel, dijo el ejército.

Tras el ataque con cohetes del miércoles por la noche en el norte de Israel , las FDI dijeron que sus aviones de vigilancia identificaron rápidamente los sitios de lanzamiento y atacaron muchos de ellos.

“Pudimos, en el momento en que empezaron a disparar, encontrarlos y atacar con éxito a más de la mitad de estos lanzadores”, dijo Soshani, atribuyendo la rápida respuesta a la prevención de un ataque mucho mayor.

“Dispararon aproximadamente un tercio de lo que estimamos que planeaban disparar hacia Israel”, dijo.

Las tropas israelíes están posicionadas a lo largo de su frontera norte para impedir que los combatientes de Hezbolá intenten realizar ataques transfronterizos, mientras se preparan para una posible invasión terrestre.

“Hemos visto a cientos de fuerzas de Hezbolá intentar avanzar hacia el sur de nuevo”, dijo Shoshani. “Por eso es esencial que nuestras tropas estén en la zona fronteriza, para prevenir cualquier tipo de ataque contra civiles israelíes ” .

Israel también ha atacado la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano, así como el bastión del grupo terrorista en los suburbios del sur de Beirut.

Al mismo tiempo, las FDI afirmaron que han atacado a miembros de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, un grupo de élite que coordina entre Teherán y sus representantes regionales.

Israel ya ha eliminado al comandante que supervisaba la sección libanesa de la Fuerza Quds y Shoshani advirtió que cualquier funcionario iraní que dirija ataques contra Israel desde el Líbano también será atacado.

“La mayoría de los líderes de los grupos iraníes que estaban en el Líbano se han ido o han sido eliminados”, dijo, añadiendo que si bien Hezbolá ha sido “muy reducido”, sigue siendo “una fuerza peligrosa” en Medio Oriente.