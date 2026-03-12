Estudio revela que política de arrestos masivos en El Salvador pudo haber conducido a crímenes de lesa humanidad

La draconiana política de encarcelamiento masivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puede haber conducido a crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por expertos legales.

Al encerrar al 1.4% de la población sin el debido proceso, Bukele convirtió a El Salvador de uno de los países más violentos de América Latina en uno de los menos violentos, pero a costa de los derechos humanos y el Estado de derecho.

El informe, elaborado por un grupo internacional de expertos reunidos por un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos, documenta los encarcelamientos arbitrarios, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas que han tenido lugar bajo el estado de excepción que comenzó hace cuatro años, describiéndolos como “el resultado de una política conocida y promovida desde los más altos niveles del gobierno”.

Dados estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, los autores concluyen que hay “motivos razonables” para creer que se están cometiendo crímenes contra la humanidad e instan a las Naciones Unidas a crear una misión internacional para investigar.

“El Estado debe proteger a los ciudadanos del crimen organizado, pero con la ley y con respeto a los derechos humanos”, afirmó Santiago Cantón, coautor del informe y secretario general de la Comisión Internacional de Juristas.

El Salvador se encuentra en estado de excepción desde 2022, cuando Bukele suspendió los derechos constitucionales y desató las fuerzas de seguridad para enfrentarse a la MS-13 y al Barrio 18, pandillas que brutalizaron a la sociedad salvadoreña durante décadas.

Aproximadamente 90.000 personas han sido arrestadas desde entonces. La mayoría se encuentra en prisión preventiva, en condiciones deplorables . Organizaciones de derechos humanos creen que miles de personas sin vínculos con pandillas han sido detenidas y han documentado más de 400 muertes bajo custodia.

Muchos están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión construida por Bukele específicamente para pandilleros, y también donde la administración Trump pagó para retener a más de 252 migrantes venezolanos que expulsó, quienes desde entonces han hablado del abuso y la tortura que enfrentaron antes de ser enviados de regreso a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.

Las detenciones masivas de Bukele rompieron el control territorial de las pandillas, redujeron los homicidios y brindaron a la mayoría de los salvadoreños una libertad que no habían conocido durante años. En 2024, votaron a favor de otorgarle un segundo mandato consecutivo inconstitucional .

El “ modelo Bukele ” y su promesa de seguridad y popularidad le han ganado admiradores entre los líderes de América Latina y más allá.

“Ha tenido un impacto enorme”, dijo Canton. “Los gobiernos, principalmente la nueva derecha que estamos viendo, pero también algunos de la izquierda, lo están usando como ejemplo. Vayan a cualquier país con elecciones y verán a Bukele en las calles”.

En Chile, el presidente entrante, José Antonio Kast, describió recientemente a El Salvador como “un faro en un mundo agitado por el crimen organizado”.

Pero al mismo tiempo Bukele ha desmantelado los controles y equilibrios de poder, despidiendo a los jueces que se le oponen, cambiando el sistema electoral a su favor y persiguiendo a los críticos en la sociedad civil y la prensa, muchos de los cuales ahora están en el exilio.

Esto incluye a Cristosal, una importante organización de derechos humanos en América Central, que se trasladó a Guatemala en julio pasado después de que su investigadora principal anticorrupción, Ruth López , fuera arrestada.

Casi un año después, López sigue en prisión –junto con otros 85 presos políticos, según Cristosal .

Mientras tanto, el Congreso de El Salvador, que está dominado casi en su totalidad por el partido de Bukele, ha eliminado los límites del mandato presidencial , allanando el camino para que Bukele busque la reelección indefinida.

“Nos llevó décadas construir la democracia en todos estos países”, dijo Canton. “Y el modelo Bukele que alaban estos políticos latinoamericanos implica, en última instancia, su destrucción”.