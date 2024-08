Hiroshima recuerda a sus víctimas en su 79 aniversario y urge la desnuclearización e evitar repetir los horrores del bombardeo atómico

En su Declaración de Paz anual entregada durante la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde de la misma, Kazumi Matsui, hizo mención a Rusia e Israel, potencias nucleares, y cómo la existencia de estas armas dificulta la resolución de sus conflictos y aunque no invitó a Moscú, sí permitió la participación de Israel .

Esta invitación fue criticada, ya que Hiroshima no ha invitado a Rusia o Bielorrusia en los últimos tres años por la invasión de Ucrania y Palestina tampoco había sido invitada hoy.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo por su parte que la misión de Japón es “continuar los esfuerzos encaminados a lograr un mundo libre de armas nucleares”, y destacó su intención de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para aumentar el impulso hacia el desarme nuclear.

“La situación se está volviendo cada vez más grave debido a la creciente división en la comunidad internacional sobre el desarme nuclear y la amenaza nuclear de Rusia. Sin embargo, no importa cuán difícil pueda ser el camino, no podemos dejar de avanzar”, añadió el mandatario, que no hizo, sin embargo, ningún comentario sobre Israel.