Huida de Andrei Medvedev, un desertor ruso, a Noruega representa un problema complicado a al país europeo

Oslo- Mientras bebía una cerveza de 12 dólares en una de las capitales más ricas del mundo, Andrei Medvedev reflexionó sobre la pregunta que se cernía sobre él desde que abandonó los campos de batalla de Ucrania: ¿es un héroe o un criminal de guerra?

Medvedev afirma haber desertado de la infame fuerza mercenaria Wagner de Rusia durante la monumental batalla por la ciudad ucraniana de Bajmut y luego haber escapado de su Rusia natal corriendo a través de un río ártico congelado. Ahora en Noruega, Medvedev, de 26 años, busca asilo mientras le proporciona información sobre Wagner a las autoridades noruegas.

Desde que llegó al país en enero, Medvedev ha asistido de manera voluntaria a una docena de entrevistas con policías noruegos que investigan crímenes de guerra en Ucrania, incluido su posible papel en ellos. Medvedev ha descrito haber matado a ucranianos en combate y presenciado ejecuciones sumarias de camaradas acusados de cobardía. Asegura que no presenció ni participó en crímenes de guerra, como asesinatos de prisioneros de guerra y civiles.

“Sí, he matado, he visto morir a compañeros. Era la guerra”, dijo en una entrevista en un bar de Oslo. “No tengo nada que esconder”.