Identifican a posible sospechoso de la balacera cerca de la Casa Blanca

En la tarde del 23 de mayo se reportó una balacera en las proximidades de la Casa Blanca. El incidente se registró cuando varios reporteros en la escena escucharon detonaciones de un arma de fuego a la distancia. Tras el incidente inicial, elementos de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos interceptaron al agresor. Durante el enfrentamiento armado, se reportó que la administración presidencial, incluyendo a Donald Trump, fue asegurada dentro de la Casa Blanca, hasta que el incidente concluyera.

La confrontación sucedió en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, de Washington D.C. El Servicio Secreto describió en un comunicado que el individuo sacó un arma de un bolso y empezó a disparar contra los agentes. Tras el enfrentamiento, el autor del incidente fue herido de gravedad y trasladado al hospital, pero falleció. Se notificó que también un transeúnte fue herido, mas no se ha reportado su estado de salud. Ningún elemento de seguridad falleció o fue lesionado por la balacera.

Según los reportes preliminares de la policía, tras la asistencia del personal del FBI, se detalló que el autor del incidente fue identificado como: Nesire Best. El supuesto autor de la balacera, según el Servicio Secreto, tiene antecedentes documentados por la policía y también cuenta con un historial de problemas de salud mental.

Hasta el momento, no se ha detallado cuál era el posible objetivo del tirador o si el incidente se derivó de sus supuestos problemas mentales. El presidente Donald Trump aprovechó el incidente para reiterar el nivel de seguridad que cuenta la residencia de gobierno, haciendo referencia al incidente que ocurrió durante la Cena de Corresponsables de la Casa Blanca en el hotel Hilton.

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