Identifican a posible sospechoso de la balacera cerca de la Casa Blanca

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    Identifican a posible sospechoso de la balacera cerca de la Casa Blanca
    Identifican a supuesto autor de la balacera cerca de la Casa Blanca Canva Diseño Editorial

Tras el enfrentamiento armado, el agresor fue herido de gravedad por el Servicio Secreto y posteriormente falleció en el hospital

En la tarde del 23 de mayo se reportó una balacera en las proximidades de la Casa Blanca. El incidente se registró cuando varios reporteros en la escena escucharon detonaciones de un arma de fuego a la distancia.

Tras el incidente inicial, elementos de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos interceptaron al agresor. Durante el enfrentamiento armado, se reportó que la administración presidencial, incluyendo a Donald Trump, fue asegurada dentro de la Casa Blanca, hasta que el incidente concluyera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reportan-disparos-cerca-de-la-casa-blanca-hay-dos-heridos-PD20898564

La confrontación sucedió en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, de Washington D.C. El Servicio Secreto describió en un comunicado que el individuo sacó un arma de un bolso y empezó a disparar contra los agentes. Tras el enfrentamiento, el autor del incidente fue herido de gravedad y trasladado al hospital, pero falleció. Se notificó que también un transeúnte fue herido, mas no se ha reportado su estado de salud. Ningún elemento de seguridad falleció o fue lesionado por la balacera.

Según los reportes preliminares de la policía, tras la asistencia del personal del FBI, se detalló que el autor del incidente fue identificado como: Nesire Best. El supuesto autor de la balacera, según el Servicio Secreto, tiene antecedentes documentados por la policía y también cuenta con un historial de problemas de salud mental.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/abaten-a-tirador-cerca-de-la-casa-de-la-blanca-tras-enfrentamiento-armado-MD20899014

Hasta el momento, no se ha detallado cuál era el posible objetivo del tirador o si el incidente se derivó de sus supuestos problemas mentales.

El presidente Donald Trump aprovechó el incidente para reiterar el nivel de seguridad que cuenta la residencia de gobierno, haciendo referencia al incidente que ocurrió durante la Cena de Corresponsables de la Casa Blanca en el hotel Hilton.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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