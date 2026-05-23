Abaten a tirador cerca de la Casa de la Blanca, tras enfrentamiento armado

El Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca. Durante las detonaciones, se destacó que un transeúnte fue herido de gravedad. Según el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el agresor sacó un arma de fuego de una bolsa y comenzó los disparos. Elementos de seguridad no fueron heridos durante la confrontación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca. Hace más de una hora posteó que estaba en el recinto y que había ‘negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países’, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Medio Oriente, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador. ‘Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz’, añadió Trump en ese mensaje. AFP informó que se vio una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos.

Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, informó a CBS News que ‘estamos al tanto de los informes sobre disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible’. Kash Patel, director del FBI, informó que su agencia ‘está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca - actualizaremos al público en cuanto podamos’. Las autoridades confirmaron que el tirador fue abatido por los elementos de seguridad que respondieron a las detonaciones del arma de fuego. No se ha detallado la identidad del agresor.

Periodistas informaron que la Casa Blanca ha sido puesta bajo cierre de seguridad luego de que se escucharan al menos 20 disparos continuos en las inmediaciones del recinto.

Publicidad

El Universal Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos. Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.