Abaten a tirador cerca de la Casa de la Blanca, tras enfrentamiento armado

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    Abaten a tirador cerca de la Casa de la Blanca, tras enfrentamiento armado
    Balacera cerca de la Casa Blanca provoca aislamiento de seguridad Vanguardia

Los disparos ocurren en paralelo a la negociación de paz entre Irán y Estados Unidos, donde Trump aseguró una gran medida para el estrecho de Ormuz

El Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca. Durante las detonaciones, se destacó que un transeúnte fue herido de gravedad.

Según el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el agresor sacó un arma de fuego de una bolsa y comenzó los disparos. Elementos de seguridad no fueron heridos durante la confrontación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca. Hace más de una hora posteó que estaba en el recinto y que había ‘negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países’, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Medio Oriente, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador.

Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz’, añadió Trump en ese mensaje. AFP informó que se vio una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos.

Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, informó a CBS News que ‘estamos al tanto de los informes sobre disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible’.

Kash Patel, director del FBI, informó que su agencia ‘está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca - actualizaremos al público en cuanto podamos’.

Las autoridades confirmaron que el tirador fue abatido por los elementos de seguridad que respondieron a las detonaciones del arma de fuego. No se ha detallado la identidad del agresor.

Periodistas informaron que la Casa Blanca ha sido puesta bajo cierre de seguridad luego de que se escucharan al menos 20 disparos continuos en las inmediaciones del recinto.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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