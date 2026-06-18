Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, un canal de baja presión en el norte y centro del país, una línea seca en el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas y el occidente de México; además de rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua.

Otro canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con la onda tropical 8 que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Para el viernes, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical núm. 8, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una nueva onda tropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California; pronosticándose lluvias puntuales intensas el sábado en Chiapas.

Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste y este), Durango (noroeste y norte), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro). Durante el sábado, dará inicio una onda de calor en Sonora (este). A su vez, a partir del domingo, se prevé que finalice la onda de calor en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 22 y máxima de 33 grados, el viernes tendremos una máxima de 30 y una mínima de 19 grados con probabilidad de lluvias, finalmente para el sábado, una máxima de 28 y mínima de 20. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (sur), Estado de México (norte y noroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y sureste), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Jalisco (este), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua. Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Veracruz y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, costas de Tabasco y Campeche.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

Publicidad