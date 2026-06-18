Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026

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    Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026
    El encuentro entre Sudáfrica y Chequia tomó distintos ritmos a lo largo del juego. FOTO: AP

El duelo disputado en Atlanta fue el primero entre ambas selecciones en una Copa del Mundo

Sudáfrica vino de atrás y rescató un empate de 1-1 frente a Chequia en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, resultado que mantiene cerrada la pelea por los boletos a la siguiente ronda.

El encuentro, celebrado en Atlanta, representó el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y terminó con un punto para cada conjunto, insuficiente para abandonar la parte baja de la clasificación.

Chequia tomó ventaja apenas al minuto 6, cuando Michal Sadílek, con el dorsal 18, aprovechó una deficiente cobertura de la defensa sudafricana para definir frente al arco y colocar el 1-0.

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$!Chequia celebra su gol frente al conjunto sudafricano.
Chequia celebra su gol frente al conjunto sudafricano. FOTO: AP

Después del tanto, el partido perdió ritmo. Sudáfrica tuvo pocas ideas al frente y apenas logró generar una aproximación de peligro, mientras que los europeos administraron la ventaja.

Aun así, el encuentro mantuvo momentos de tensión y llegadas en ambas áreas, dejando abierta la posibilidad de un cambio en el marcador.

La recompensa para los Bafana Bafana llegó al minuto 80, cuando la árbitra estadounidense Tori Penso señaló un penal por una mano dentro del área checa tras un centro. Teboho Mokoena se encargó de cobrar desde los once pasos y convirtió el primer gol sudafricano en esta Copa del Mundo.

$!Teboho Mokoena festeja tras anotar el gol de penal.
Teboho Mokoena festeja tras anotar el gol de penal. FOTO: AP

Impulsados por la igualada, los africanos insistieron en el ataque durante los últimos minutos, aunque no pudieron completar la remontada.

Las estadísticas favorecieron a Sudáfrica, que terminó con el 61 por ciento de la posesión del balón, por 39 por ciento de los checos.

Con este resultado, Chequia y Sudáfrica suman un punto después de dos partidos y ocupan provisionalmente el tercer y cuarto lugar del Grupo A, ambos con diferencia de goles negativa.

México y Corea del Sur, que se enfrentan este jueves a las 19:00 horas en Guadalajara, llegan como líderes del sector con tres puntos cada uno tras haber ganado en su debut, por lo que el choque entre ambas selecciones podría comenzar a perfilar el destino del grupo.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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