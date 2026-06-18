Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum

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    Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum
    La Presidenta señaló que ya le ha hecho saber a Trump que en México se combate al crimen y hay soberanía. CUARTOSCURO

El mandatario estadounidense dijo que en México se ha perdido el control; Sheinbaum contesta que Estado existe y hay cabezas en entes de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que le ha dicho a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no está bien informado sobre la situación en México.

Luego que Trump dijera que Sheinbaum está “muy asustada’’, la Mandataria mexicana aseguró que el Estado mexicano existe y que hay cabezas en las instituciones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inversion-de-2-mil-387-mdp-en-tren-ligero-no-impide-fallas-en-pleno-mundial-2026-OP21485308

“No está bien informado él, se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez”, expresó Sheinbaum.

“El Estado mexicano existe, ya lo dije aquí el otro día cuando vino el Secretario de Seguridad de Estados Unidos que estuvo aquí y que se refirió a los grupos delictivos, yo le dije, hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado además de la Presidenta”.

“Aquí tiene usted por ejemplo a Omar García Harfuch que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público y al pueblo de México”.

“Aquí tiene usted al General Secretario Trevilla que recientemente en un operativo para la detención de uno de los líderes más buscados de un grupo de la delincuencia organizada lamentablemente y tristemente perdieron la vida más de 30 hombres y mujeres, con esa dificultad y todos los días está dedicado a la protección de México y es cabeza de una de las grandes instituciones del Estado mexicano”.

“Y aquí tiene usted al Almirante Secretario que todos los días protege los mares, las costas y que está personalmente atendiendo la seguridad y aquí están los resultados, porque hay resultados, disminución de 46% de homicidio doloso, se lo enseñé en una hoja, le dije mire disminución de 70% de entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra, un memorándum de entendimiento con las instituciones de Estados Unidos para trabajar coordinadamente”.

La Mandataria mexicano reveló que también le dijo a Trump que México tiene un pueblo muy valiente y que defiende la soberanía.

“Hay mucha entrega mucho compromiso de servidores públicos honestos, valientes y patriotas, así tal cual se lo dije a él, se lo he dicho al Presidente Trump, hubo una vez que le dije Presidente el pueblo de México es muy valiente, muy valiente y es un pueblo extraordinario y defiende su soberanía”, sostuvo la Presidenta.

En tanto, luego que el Vicepresidente de EU, JD Vance, advirtió que la opción número uno contra los cárteles siempre será trabajar con México, pero sugirió que están dispuestos a tomar acciones militares en suelo mexicano si es necesario, Sheinbaum respondió “ellos allá y nosotros acá”.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio porque es muy importante que paren la entrada de armas”, afirmó la Mandataria mexicana.

“Antier, a ver si tienen la nota del Gabinete aquí en México se detuvo a unos vehículos que traían armas, un buen arsenal de armas de Estados Unidos pero aquí ya en territorio mexicano”.

“Entonces, ellos allá y nosotros acá y coordinamos”.

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