Vinculan a proceso a Francisco Iván “N” por el feminicidio de Miriam, estudiante de UAEMéx; era su expareja

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Iván “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 23 años identificada como Miriam “N”, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y expareja sentimental del imputado. La determinación fue emitida por un juez con sede en Nezahualcóyotl, quien, tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincular a proceso al señalado. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

INVESTIGACIONES SEÑALAN QUE FEMINICIDIO DE MIRIAM OCURRIÓ EL 13 DE JUNIO EN CASA DE FRANCISCO IVÁN De acuerdo con la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán. Según los reportes ministeriales, la víctima acudió al domicilio del imputado, donde ambos habrían sostenido una discusión. En ese contexto, el ahora detenido presuntamente la agredió con un objeto punzocortante, lo que derivó en su fallecimiento a causa de una hemorragia aguda secundaria a sección del paquete vascular del cuello del lado izquierdo, de acuerdo con los dictámenes periciales. Tras la agresión, el probable responsable huyó del lugar, según la carpeta de investigación.

FRANCISCO IVÁN FUE LOCALIZADO Y DETENIDO TRAS HUIR A TEXCOCO Con el avance de las indagatorias, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco Iván “N” por su probable participación en el delito de feminicidio. Mediante trabajos de investigación, incluyendo análisis de geolocalización de dispositivos móviles, las autoridades lograron ubicarlo en la colonia San Nicolás Tlaminca, en el municipio de Texcoco, sitio al que habría huido tras los hechos. En un operativo conjunto participaron elementos de la Policía de Investigación y de la policía municipal de Chimalhuacán, quienes realizaron el despliegue que permitió su detención. Posteriormente, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

MIRIAM FUE ASESINADA EN LA CASA DE FRANCISCO IVÁN; PADRE DEL ACUSADO NOTIFICÓ A LAS AUTORIDADES De acuerdo con las primeras indagatorias, Miriam Peralta Valverde fue localizada sin vida el 13 de junio en un domicilio de la comunidad de Santa María Nativitas. Los reportes indican que la joven habría acudido a visitar a Francisco “N”. Tras una presunta discusión, fue agredida con un objeto punzocortante, lo que ocasionó su muerte. La localización del cuerpo fue reportada por Iván “N”, padre del imputado, quien notificó a las autoridades. Posteriormente, elementos de la Dirección de Seguridad de Chimalhuacán acudieron al lugar, donde confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales y dieron aviso a la FGJEM, de acuerdo con información periodística difundida por la periodista Zuleyma García. UAEMEX LAMENTA FEMINICIDIO DE MIRIAM La víctima, identificada como Miriam P. V., cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán, perteneciente a la UAEMéx. De acuerdo con familiares y colectivos que difundieron información en redes sociales, la joven era descrita como una estudiante con proyectos personales y académicos en curso. La Universidad Autónoma del Estado de México emitió un comunicado el 14 de junio en el que expresó su postura respecto al caso y extendió sus condolencias a los familiares y personas cercanas a la estudiante. En su posicionamiento, la institución señaló: “Condenamos cualquier manifestación de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios y hacemos un llamado al trabajo colectivo para su prevención y erradicación”.

PROCESO JUDICIAL CONTINÚA SU CURSO Con la vinculación a proceso, el imputado permanecerá bajo la medida de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias establecidas por la autoridad judicial. La FGJEM señaló que las diligencias continúan en desarrollo para el esclarecimiento total de los hechos.

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