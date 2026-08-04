Imágenes aterradoras muestran el momento en que un dron ruso caza y le explota a un vendedor ambulante de Ucrania

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    Imágenes aterradoras muestran el momento en que un dron ruso caza y le explota a un vendedor ambulante de Ucrania
    El vendedor, un hombre de unos 50 años, sobrevivió a la explosión, pero sufrió conmoción y heridas por metralla, según informaron las autoridades. ESPECIAL

El vídeo, que ha provocado acusaciones de crímenes de guerra, muestra a un vendedor de verduras siendo perseguido alrededor de su puesto ambulante por una nave que vuela a baja altura antes de que esta explote

Unas imágenes aterradoras muestran un dron ruso persiguiendo a un vendedor ambulante en Ucrania, mientras Moscú intensifica sus ataques con drones y misiles contra el país.

El vídeo, que ha provocado acusaciones de crímenes de guerra por parte de funcionarios ucranianos, muestra a un vendedor de verduras siendo perseguido alrededor de su puesto ambulante por una nave que vuela a baja altura antes de que esta explote justo cuando él se lanza detrás de su vehículo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/millones-de-libros-ucranianos-fueron-incinerados-en-un-ataque-con-drones-rusos-mientras-putin-busca-erradicar-la-identidad-del-pais-KH22618516

El vendedor, un hombre de unos 50 años, sobrevivió a la explosión, pero sufrió conmoción y heridas por metralla, según informaron las autoridades.

Según la policía local, su esposa se encontraba cerca durante el ataque.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, y la policía ucraniana informaron que el ataque tuvo lugar el martes en la región sureña de Jersón, donde el año pasado un niño de un año fue ejecutado por un dron ruso mientras jugaba en el patio de su abuela.

Rusia utilizó este tipo de drones explosivos para aterrorizar a la población local de Jersón durante la guerra.

La frecuencia de los ataques con drones en Jersón ha llevado a los civiles a describir su hogar como una “zona de safari humana”, donde son perseguidos desde el cielo por los letales dispositivos rusos.Sybiha acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra.

“Este crimen de guerra ruso, de una barbarie, en Jersón exige condena y justicia internacionales, pero miles de crímenes similares nunca salen a la luz pública”, declaró Sybiha en un comunicado.

El ministro arremetió contra el piloto del dron, calificándolo de “sádico” y alegando que sabía que estaba atacando a un civil.

Dos niños y una anciana también murieron en los ataques con bombas guiadas rusas perpetrados durante la noche en la ciudad de Sumy, en el norte de Ucrania, según informaron funcionarios locales, en un contexto en el que Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles en territorio ucraniano.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles en la guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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