Impunidad, la herida abierta en Argentina a 50 años del golpe de Estado

BUENOS AIRES- Argentina conmemora el próximo martes, 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado que dio inicio a un sangriento régimen militar responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos aún impunes, una herida abierta que el discurso y las decisiones del Gobierno de Javier Milei han profundizado. El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976) y los cuatro jerarcas militares que se sucedieron en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983 -Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone- desplegaron un feroz terrorismo de Estado.

La represión sistemática diseñada por las juntas militares incluyó ejecuciones sumarias y el secuestro masivo de personas sospechosas de pertenecer o simpatizar con organizaciones contrarias al régimen, su traslado a centros clandestinos de detención, 814 en todo el país, donde fueron torturadas y desaparecidas, y el robo de niños, hijos de secuestrados, entre otros crímenes. Un sinfín de estos delitos de lesa humanidad aún permanece impunes, pese a los numerosos procesos que se abrieron paso en los tribunales argentinos durante las dos últimas décadas. “Hay muchas cuestiones que todavía deben ser reparadas y esclarecidas”, asevera a EFE la directora general de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires, Sandra Raggio.

La búsqueda de justicia comenzó a ver la luz poco después del retorno a la democracia, cuando el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el juicio a las juntas militares que concluyó en 1985 con la condena a los jerarcas por homicidio, tortura, robo y otros delitos. Pero fuertes presiones del sector castrense conminaron al Ejecutivo a impulsar la aprobación de las leyes de Punto Final, en 1986, y Obediencia Debida, en 1987, que libraron de juicio a un millar de militares y policías.

Entre 1989 y 1990, bajo el pretexto de «reconciliar y pacificar», el presidente Carlos Menem (1989-1999) otorgó por decreto una serie de indultos que beneficiaron a unos 300 jefes del régimen militar y de agrupaciones armadas de izquierda. Los familiares de las víctimas acudieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a tribunales internacionales, con la apertura de causas en Suecia, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y España. LA JUSTICIA DEBIDA