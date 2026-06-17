Incendios al oeste de Miami consumen más de 2 mil 300 hectáreas

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    Incendios al oeste de Miami consumen más de 2 mil 300 hectáreas
    Estos incendios ocurren mientras hay una sequía ‘severa, extrema o excepcional’ en casi 70% del territorio de Florida donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami. ESPECIAL.

El humo ha provocado el cierre de carreteras como la Avenida Krome, según anunció el Departamento de Policía de Miccosuke

MIAMI.- Unos 5 mil 800 acres , es decir más de 2 mil 300 hectáreas, han sido consumidas por dos fuertes incendios forestales al oeste de Miami, de los cuales solo se tiene un 30% de contención.

Al momento las autoridades locales de han emitido alertas porque el humo podría afectar a la población de dicha ciudad estadounidense.

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De acuerdo a lo que se informó el fuego alcanza zonas aledañas a las ciudades de Hialeah y Doral, cuyas poblaciones son originarias de Cuba y Venezuela en su mayoría, dentro del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

El primero de los incendios, llamado ‘Quarry 2’, ha consumido 2 mil 144 hectáreas, mientras que el segundo, ‘Well’, ha afectado 202 hectáreas, según un mapa del Servicio Forestal de Florida.

En tanto, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade avisó que, “a medida que las temperaturas aumenten a lo largo del día, se espera que el humo se disipe, pero es posible que los habitantes de las comunidades cercanas todavía vean u huelan humo”.

“Mientras los equipos permanecen en el lugar combatiendo los incendios de pasto en el oeste de Miami-Dade, podría haber cierres temporales de carreteras para garantizar la seguridad de los equipos de respuesta y las comunidades circundantes”, indicaron los bomberos en sus redes sociales.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado el doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con más de 32 mil siniestros que han dañado 2.52 millones de acres (más de 1 millón de hectáreas), de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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