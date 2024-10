Informe del PNUD evidencia que hay más de 1,100 millones de personas sufren pobreza aguda

TE PUEDE INTERESAR : Un informe de ONU Mujeres precisa que dos mil millones de mujeres y niñas en el mundo no tienen ninguna protección social

GINEBRA- El informe titulado “ el Índice de la Pobreza Multidimensional Global (IPM) ” que fue publicado de forma conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), que es un centro de investigación con sede en la Universidad de Oxford, revela “ los últimos datos estadísticos de una investigación sobre la pobreza multidimensional que abarca 112 países y 6,300 millones de personas, así como un análisis minucioso de la relación entre los conflictos y la pobreza. El informe incluye datos de nuevas encuestas para 20 países ”, indica un comunicado del PNUD .

“ Según el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala, en los países en guerra, más de una de cada tres personas viven en situación de pobreza (34.8 %), comparado con una de cada nueve (10.9 %) en los países sin conflictos. Lamentablemente, además, lleva más tiempo reducir la pobreza en situaciones de conflicto, por lo que las personas pobres en estos escenarios se están quedando atrás. Estas cifras exigen una respuesta: no podemos acabar con la pobreza sin invertir en la paz ”, concluye la directora de OPHI.

Y, prosigue Alkire, “ 455 millones de estas personas pobres viven en países que experimentan conflictos, fragilidad y/o bajos niveles de paz. Por lo tanto, la pobreza no es su única preocupación. Además, el grado de pobreza en las zonas afectadas por conflictos es mucho mayor ”.

Siendo así, en los países afectados por guerras, “ más de una de cada cuatro personas pobres ” no cuenta con acceso a la electricidad.

2. Una gran parte de las 1,100 millones de personas que son pobres no cuenta con servicios sanitarios adecuados, es decir 828 millones, 886 millones no tienen una vivienda y 998 millones no tiene “combustible para cocinar”.