Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca dijo el viernes que han comenzado los despidos masivos de trabajadores federales, en un intento de ejercer mayor presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre del gobierno.

Russ Vought, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, manifestó en X que los “RIF han comenzado”, refiriéndose, por sus siglas en inglés, a los planes de reducción de personal destinados a reducir el tamaño del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro ofreció petróleo y otros recursos a EU para evitar un conflicto

Un portavoz de la oficina de presupuesto indicó que las reducciones son “sustanciales” pero no ofreció más detalles.

La Casa Blanca había anticipado que utilizaría la agresiva táctica de despidos poco antes del 1 de octubre, el día que comenzó el cierre del gobierno, ordenando a todas las agencias federales que presentaran sus planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión. Se indicó que la reducción de personal podría aplicarse a programas federales cuyo financiamiento caducaría en un cierre del gobierno, que de otro modo no están financiados y que “no coinciden con las prioridades del presidente”.

Esto va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre del gobierno, donde los trabajadores federales son suspendidos temporalmente, pero regresan a sus puestos una vez que el cierre termina.

Los demócratas han intentado desafiar al gobierno, argumentando que los despidos podrían ser ilegales, y parecían fortalecidos por el hecho de que la Casa Blanca aún no los había llevado a cabo.

Sin embargo, Trump dijo, a principios de esta semana, que pronto tendría más información sobre cuántos empleos federales serían eliminados.

”Podré decirles eso en cuatro o cinco días si esto sigue así”, dijo el martes en la Oficina Oval mientras se reunía con Mark Carney, el primer ministro canadiense. “Si esto sigue así, será sustancial, y muchos de esos empleos nunca volverán”.

Los pasillos del Capitolio estaban tranquilos el viernes, el décimo día del cierre, mientras la Cámara de Representantes y el Senado fuera de Washington, así como ambos partidos, se preparaban para una prolongada lucha por el cierre. Los republicanos del Senado han intentado repetidamente persuadir a los demócratas rezagados para que voten por un proyecto de ley provisional para reabrir el gobierno, pero estos se han negado mientras esperan un compromiso firme para extender los beneficios de salud.

No había señales de que los principales líderes demócratas y republicanos del Senado estuvieran siquiera hablando sobre una forma de resolver el estancamiento. En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, continuó sus intentos de atraer a los demócratas centristas que podrían estar dispuestos a cruzar las líneas partidarias mientras el dolor del cierre se prolongaba.

”Es hora de que tengan valor”, dijo Thune, un republicano de Dakota del Sur, en una conferencia de prensa.