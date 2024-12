Inicia la mayor batalla judicial internacional en la CIJ en busca de frenar el cambio climático

En opinión de Ralph Regenvanu, enviado especial para el Cambio Climático de Vanuatu, quien tiene como propósito forzar acciones climáticas a nivel global, “ nos encontramos en primera línea de una crisis que no hemos creado, una crisis que amenaza nuestra propia existencia y la de tantas otras personas que han venido en números sin precedentes para ser escuchadas por esta Corte. La importancia de las preguntas planteadas ante este tribunal no puede ser subestimada ”.

La CIJ dio inicio a las audiencias con el propósito de escuchar a 98 países y 12 organizaciones, en el que considerado como el mayor caso nunca antes presentado ante esta Corte, por Vanuatu, un archipiélago ubicado en Melanesia y que es uno de los Estados más afectados por el cambio climático, no obstante a que solo contribuye con el 0.02 % a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Por su parte, Vusimuzi Madonsela quien es el representante sudafricano, precisó que las consecuencias derivadas del cambio climático son “de largo alcance y ya se han sentido”, y añade que “la mejor ciencia disponible dice que lo peor aún está por venir”. Debido al veloz aumento de la temperatura en su localización geográfica, Sudáfrica es específicamente vulnerable a las consecuencias del calentamiento global.

TE PUEDE INTERESAR: Opinión: Debemos cambiar nuestra forma de contar la historia del cambio climático

“Las personas vulnerables, en particular las comunidades locales, las mujeres y los niños, no deben sufrir aún más como resultado de una respuesta climática que no tiene en cuenta sus circunstancias”, explicó Madonsela.

¿SON OBLIGACIONES O COMPROMISOS?

Alemania, por su parte, defendió que el acuerdo de París ya establece los pasos obligatorios y resaltó que la CIJ debería “ayudar” con sus conclusiones, sin embargo, “manteniendo una clara diferencia entre obligaciones legalmente vinculantes, y compromisos políticos voluntarios no vinculantes” ya que “tal distinción constituye una condición indispensable” con el fin de que los Estados puedan aceptar ambos.

“De lo contrario, la disposición de los Estados a participar en los procesos políticos que están allanando el camino hacia los pasos ambiciosos necesarios para combatir el cambio climático podría verse seriamente amenazada”, precisaron los representantes alemanes.

Ademas, hoy tuvieron la oportunidad de expresarse los países de palabra, Arabia Saudí y Australia, entre otros.

Se prevé que las audiencias continúen hasta el 13 de diciembre, en laq que habrá la intervención de numerosos países, incluyendo Estados Unidos y China.