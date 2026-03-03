Inicia la temporada electoral en EU con las Primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas

NUEVA YORK- La temporada electoral para la contienda de medio mandato comienza de lleno el martes con dos de las primarias al Senado más trascendentales del país desarrollándose en Texas, un coloso político que los demócratas han intentado voltear durante décadas. ¿Será este el año? Dirigentes republicanos en Washington expresan abiertamente su preocupación de que una victoria del conservador Ken Paxton sobre el senador John Cornyn les daría a los demócratas una oportunidad poco común de ganar el escaño en noviembre. La contienda ya les ha costado a los republicanos decenas de millones de dólares, y se gastará mucho más de cara a una segunda vuelta el 26 de mayo si nadie obtiene el 50% en la primaria tripartita que también incluye al representante Wesley Hunt. TE PUEDE INTERESAR: ¿Intentará Trump apoderarse de las máquinas de votación para perturbar las elecciones de mitad de período? Los demócratas, por su parte, están eligiendo entre dos figuras en ascenso con estilos contrapuestos. Está la representante federal Jasmine Crockett, y el representante estatal James Talarico, un exprofesor de secundaria que está cursando un título en teología. También se celebran primarias en Carolina del Norte y Arkansas. La votación llega apenas días después de que el presidente Donald Trump lanzara una campaña militar contra Irán, incorporando un componente de política exterior en contiendas que, por lo demás, se han centrado en asuntos internos. Esto es lo que hay que observar el martes. ¿ES REAL ESTA VEZ LA AMENAZA DEMÓCRATA EN TEXAS? Los demócratas llevan décadas acariciando la posibilidad de una sorpresa en Texas. Y, sin embargo, el partido no ha ganado allí una elección al Senado desde la reelección de Lloyd Bentsen en 1988. Ambos bandos creen que este podría ser el año en que las cosas cambien. Pero mucho depende de los resultados del martes. Algunos líderes republicanos en Washington, incluidos aliados clave de Trump, advierten que una victoria de Paxton, quien arrastra un historial personal problemático bien documentado, socavaría sus posibilidades en noviembre. Si él es el nominado, el partido tendría que desviar decenas de millones de dólares desde otros estados para proteger el escaño.

Paxton podría terminar primero el martes, aunque no se espera que alcance el 50% necesario para evitar una segunda vuelta el 26 de mayo contra quien quede en segundo lugar. Por ahora, lo más probable es que Cornyn se quede con esa posición, aunque Hunt también ha presentado un argumento agresivo. La segunda vuelta podría volverse aún más desagradable para un partido que ya ha gastado más de 100 millones de dólares en la pelea por la nominación, lo que la convierte en la primaria más cara en la historia del estado. ¿QUÉ TIPO DE LUCHADOR QUIEREN LOS DEMÓCRATAS? Los demócratas enfrentan una decisión difícil al definir qué tipo de luchador quieren postular para enfrentarse al Partido Republicano de Trump. En privado, los republicanos comentan que quien más les preocupa es Talarico. El demócrata de 36 años combina una política progresista con soltura bíblica de una manera poco común entre muchas figuras demócratas nacionales. TE PUEDE INTERESAR: Trump insiste en que las elecciones en EU están ‘amañadas y son fraudulentas’ Talarico denuncia “la política como combate” y sostiene que la gente quiere “un regreso a valores más atemporales de sinceridad y honestidad y compasión y respeto”. Del otro lado está Crockett, de 44 años, exabogada de derechos civiles que ha chocado con los republicanos y se ha ganado el desprecio de Trump. Uno de sus anuncios presume que ella “vuelve loco al presidente”. Otro lleva el eslogan “Crockett lucha por nosotros”. La exvicepresidenta Kamala Harris respaldó a Crockett en una llamada grabada que se difundió por todo el estado durante el fin de semana. “Texas tiene la oportunidad de enviar a una luchadora como Jasmine Crockett al Senado de Estados Unidos”, declaró Harris. ¿CAMBIA ALGO LA GUERRA CON IRÁN? Las elecciones primarias llegan apenas tres días después de que Estados Unidos, en coordinación con Israel, lanzara un ataque de gran envergadura contra Irán. Trump ha sugerido que la campaña militar podría durar al menos cuatro semanas. Al menos seis militares estadounidenses ya han muerto y el presidente pronostica más fallecimientos. La política exterior rara vez define las elecciones en Estados Unidos, aunque el conflicto ciertamente podría desviar la atención de los votantes en primarias que se han centrado en gran medida en temas internos. Texas, después de todo, alberga a muchas familias militares.