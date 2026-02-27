¿Intentará Trump apoderarse de las máquinas de votación para perturbar las elecciones de mitad de período?

Después de que el FBI confiscó materiales electorales del condado de Fulton el mes pasado, Donald Trump volvió una vez más a su falsa afirmación de que venció a Joe Biden en Georgia en las elecciones de 2020.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’”, dijo Trump a Dan Bongino en el podcast del exmiembro del personal del FBI a principios de este mes. “Deberíamos tomar el control de la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”.

Más tarde esa semana, se reveló que la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, quien estuvo presente en la redada del condado de Fulton, dirigió una investigación sobre las máquinas de votación de Puerto Rico, tomando algunas máquinas para examinar, en mayo pasado para identificar lo que su oficina dijo que eran posibles vulnerabilidades en los sistemas de votación electrónica de la isla. Tomados en conjunto, los comentarios y acciones de Trump apuntan a una posibilidad que los votantes demócratas hasta ahora solo han contemplado: que el gobierno federal confisque las máquinas de votación en todo el país de una manera que interrumpa la votación en las elecciones intermedias de 2026.

Si el gobierno federal declarara el uso de algunas máquinas de votación digital fuera de servicio a última hora, se desencadenaría una serie de audiencias judiciales de emergencia, lo que obligaría a los directores electorales a buscar otra manera de imprimir y contabilizar las papeletas antes de que se resolvieran esos casos. La votación anticipada podría desplomarse. La votación el día de las elecciones podría verse limitada. Y los resultados podrían tardar semanas en estar disponibles.

Históricamente, las elecciones intermedias tienden a ser contrarias al partido del presidente recién electo, como Trump ha reconocido, y los esfuerzos del presidente por evitarlo son evidentes en toda la administración. El año pasado, ordenó a los estados controlados por los republicanos que manipularan los distritos electorales para intentar limitar las oportunidades de los demócratas de ganar escaños. La división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha respaldado las impugnaciones a las leyes de derecho al voto, que, según sus defensores, constituyen un intento de conservar otros escaños. Una perturbación del aparato electoral podría considerarse un mecanismo más para el control autoritario del gobierno.

Todas estas acciones están conectadas, afirmó Bruce Spiva, vicepresidente sénior del grupo de derechos electorales Campaign Legal Center. «El FBI está confiscando papeletas electorales de 2020, el presidente Trump pide que nuestras elecciones se ‘nacionalicen’ y el Departamento de Justicia de EE. UU. está demandando a más de 20 estados para acceder a los datos privados de los votantes. Esto no es casualidad», afirmó.

Los líderes electorales estatales han expresado su preocupación por la intención detrás de las medidas de Trump en materia electoral, en particular tras la publicación de una orden ejecutiva en marzo que habría obligado a la Comisión de Asistencia Electoral a descertificar las máquinas de votación, permitir al DHS acceder a la información del registro de votantes y exigir a los ciudadanos que presenten un pasaporte o documento similar para registrarse para votar. Un juez federal bloqueó permanentemente la orden ejecutiva en octubre, señalando que la Constitución otorga el control del voto a los estados.

Pero otras medidas continúan a buen ritmo. A pesar de la orden judicial, funcionarios del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional han presionado para obtener datos electorales. La legislación para implementar las disposiciones de la orden de Trump ha avanzado en el Congreso.

La investigación de Puerto Rico –un territorio estadounidense que elige un representante sin derecho a voto en el Congreso pero no tiene voto en las elecciones presidenciales– también parece ser un primer e importante paso en una amplia investigación de Gabbard sobre la seguridad electoral y la interferencia extranjera.

En 2020, Puerto Rico comenzó a implementar máquinas de votación electrónica, adquiridas a Dominion Voting Systems mediante un contrato de 2016, para reemplazar las papeletas obsoletas utilizadas en elecciones anteriores. Las elecciones primarias de 2020 estuvieron plagadas de retrasos y problemas técnicos.

Un problema de software provocó que las máquinas suministradas por Dominion calcularan incorrectamente el total de votos, según informaron los líderes de la comisión estatal de elecciones. En algunos casos, los recuentos de votos informados por las máquinas fueron inferiores a los conteos en papel. Algunas máquinas invirtieron ciertos totales o reportaron cero votos para algunos candidatos. El territorio finalizó su contrato con Dominion en 2024 y adoptó un sistema de votación en papel.

Gabbard tiene un historial de difundir teorías conspirativas, y en un momento dado se apegó tanto a las líneas partidistas del expresidente sirio Bashar al-Assad y del presidente ruso Vladimir Putin que, en 2018, sus compañeros demócratas en el Congreso cuestionaron abiertamente la seguridad de tener testigos confidenciales frente a ella. La TSA la incluyó en una lista de vigilancia debido a sus hábitos de viaje.

No obstante, Gabbard fue confirmada como directora de inteligencia nacional en febrero y parece haber comenzado casi de inmediato a investigar las denuncias de interferencia electoral. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) niega que buscara pruebas de un ataque informático por parte del gobierno venezolano, una denuncia que ha circulado en círculos de derecha. Investigadores federales solicitaron a Puerto Rico que entregara voluntariamente algunas máquinas de votación e imágenes de software para su análisis como parte de una investigación conjunta con el FBI y la ODNI. La ODNI afirma haber “encontrado prácticas de ciberseguridad y despliegue operativo extremadamente preocupantes que representan un riesgo significativo para las elecciones estadounidenses”.

Meses después, Gabbard fue vista en el condado de Fulton, donde el FBI utilizó una declaración jurada basada en afirmaciones ampliamente desacreditadas sobre las elecciones de 2020 para justificar su redada en la oficina electoral.

“La función de la ODNI fue comprender la vulnerabilidad de estos sistemas en un entorno operativo y evaluar el riesgo para esta infraestructura crítica, dado que se utiliza una infraestructura similar en todo Estados Unidos”, declaró un portavoz en respuesta a preguntas de The Guardian sobre la presencia de Gabbard en el condado de Fulton y las pruebas de equipos de votación en Puerto Rico. “En esta función, la ODNI detectó prácticas de ciberseguridad y despliegue operativo extremadamente preocupantes que representan un riesgo significativo para las elecciones estadounidenses”.

ODNI quería analizar más de cerca cómo los módems de las máquinas que podían conectarse a la red celular podrían comprometer la integridad de la votación.

En Puerto Rico, el FBI y la ODNI confiscaron ambas máquinas físicas junto con imágenes hash exactas de las mismas, «lo cual es una práctica habitual en el análisis forense», declaró el portavoz. «Generalmente, se trabaja con las imágenes hash en lugar de con la máquina misma para garantizar la preservación de su estado original».

La oficina citó vulnerabilidades expuestas por Def Con Voting Machine Hacking Village, un evento en una conferencia anual de hackers en Las Vegas, “que encontró que muchas máquinas de votación ampliamente utilizadas pueden ser fácilmente atacadas a través de hardware inseguro, puertos expuestos, protecciones débiles o deshabilitadas y la capacidad de ejecutar código no autorizado”, dijo ODNI.

Entre las vulnerabilidades, los investigadores descubrieron que un hacker podría usar un dispositivo USB llamado “Bash Bunny” para infectar una máquina de votación y alterar su capacidad de recuento. Un ataque como este no escalaría, ya que las máquinas de votación no están conectadas a internet, pero sembraría dudas sobre los resultados generales.

Aun así, a los expertos les preocupa que la investigación de Gabbard forme parte de un esfuerzo más amplio y disruptivo para restringir el uso de máquinas de votación digital, como intentó Trump con una orden ejecutiva el año pasado que fue rápidamente bloqueada por jueces federales. Esta iniciativa podría tener mayor impacto que la manipulación dispersa en sí misma. Según la ley actual, Gabbard puede analizar la interferencia extranjera si toma medidas en un plazo de 45 días, pero Puerto Rico ya había adoptado el sistema de papeletas para 2024, corrigiendo así cualquier vulnerabilidad que Gabbard buscaba.

En una carta a los miembros del Congreso en respuesta a preguntas sobre su presencia en el condado de Fulton, citó una letanía de estatutos y órdenes ejecutivas: la sección 6508 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, las secciones 102A y 119C de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, la Ley de Mejora de la Contrainteligencia de 2002 y otras.

Pero una referencia saltó a la vista de los observadores: la orden ejecutiva 13848 , “Imposición de ciertas sanciones en caso de interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos”, y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que, entre otras cosas, ha otorgado a Trump un amplio margen para imponer sanciones y congelar activos en respuesta a una amenaza extranjera “inusual o extraordinaria” a la seguridad nacional o la economía. Requiere una declaración de emergencia, que Trump incluyó en su orden electoral de marzo.

“Redactamos la orden ejecutiva básicamente para crear un mecanismo de sanciones, no para facultar al director de inteligencia nacional para manipular las elecciones”, declaró Miles Taylor, exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional. Taylor y otros redactaron la orden ejecutiva en 2018 en respuesta a la investigación sobre la interferencia electoral por parte de Rusia.

La ley permite a Trump declarar las máquinas de votación prohibidas, utilizando como justificación la presencia de componentes externos o malware, según Joohn Choe, investigador de desinformación, consultor y excontratista del Grupo de Organizaciones e Individuos Peligrosos de Facebook. Las enmiendas a la ley permiten bloquear el uso de la propiedad sin pruebas mientras se lleva a cabo una investigación, añadió.

“Básicamente significa que se le niega el acceso a su propiedad”, dijo. “La evidencia sería clasificada y los estados no podrían certificar aquello a lo que no podrían acceder”.

Gabbard y Trump podrían comenzar a confiscar máquinas en todo el país mientras afirman que buscan evidencia de interferencia, mientras declaran en el tribunal que no tienen que revelar lo que están buscando o durante cuánto tiempo lo harán porque hacerlo violaría la seguridad nacional y la santidad de la investigación, dijo Choe.

“Si la administración Trump pretende utilizar la orden ejecutiva como base para bloquear el uso de máquinas de votación, socavar las leyes estatales que rigen el envío de votos por correo o crear registros electorales ‘nacionalizados’ para alegar falsamente un fraude generalizado, se enfrentará a desafíos legales inmediatos, y esos desafíos tendrán éxito”, dijo el exabogado de la Casa Blanca Bob Bauer.

Taylor dijo que cree que Trump lo está usando como pretexto para revisar sus afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020.

“Ni por un segundo creo en la justificación de la administración de que lo que están haciendo en Puerto Rico y lo que están haciendo en el condado de Fulton, Georgia, tiene algo que ver con una interferencia extranjera activa en nuestras elecciones o alguna interferencia extranjera previamente desconocida en nuestras elecciones”, dijo.