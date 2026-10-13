Investiga la policía alemana un presunto caso de acoso sexual por parte de un robot

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    Investiga la policía alemana un presunto caso de acoso sexual por parte de un robot
    Esta fotografía del domingo 11 de octubre de 2026, facilitada por la policía de Colonia, muestra un robot incautado como prueba en Colonia. AP/Cologne Police

El robot de alrededor de 1.20 metros de altura, de color rojo y dorado se acercó por detrás a la chica de 16 años, le tocó el trasero y realizó movimientos que sugerían un acto sexual

BERLÍN- De acuerdo a un comunicado de la policía de la ciudad de Colonia en Alemania, un robot de color rojo y dorado originó que se desplegara un operativo la noche del domingo al sábado en calles de la ciudad.

Según las denuncias, añade el comunicado, el androide “habría tocado los glúteos de una adolescente de 16 años” y realizado movimientos que sugerían un acto sexual.

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El propietario del robot, que es un joven de 16 años, y su acompañante, de 19, supuestamente habrían grabado la presunta agresión, y después transmitieron las imágenes “en directo a través de las redes sociales y comentado lo ocurrido durante la transmisión”, detalla el comunicado

Por lo que, precisa el comunicado, la Policía investiga este hecho como un presunto “caso de acoso sexual por parte de un robot, posiblemente teledirigido, a una chica de 16 años”, describe el comunicado.

El texto publicado por el departamento de la policía de Colonia explica que “en las primeras investigaciones”, que se llevaron acabo “entre las 23:45 horas y la medianoche”, la adolescente estaba con dos amigas, de 17 y 18 años, enfrente de “un restaurante de comida rápida situado en la esquina de Palmstraße y Hohenzollernring”.

Fue entonces cuando el robot, de cerca de 1.20 metros de altura, supuestamente “se acercó a la joven por detrás y realizó las acciones descritas”.

Tras recibir el aviso de la presunta “agresión” los agentes que acudieron al lugar y lograron localizar tanto al dueño del robot como a su acompañante “en la esquina de Magnusstraße y Hohenzollernring”.

Ahí los policías hallaron el robot adentro del maletero de un auto Volkswagen; “el joven de 16 años, procedente de Wegberg, lo había guardado allí previamente”, indica el comunicado.

Ahora la policía judicial inició una pesquisa para descubrir cómo funcionaba el robot en el momento en que ocurrieron los hechos y si alguien controló de manera deliberada sus movimientos, apunta el comunicado.

Así mismo el comunicado resalta que los agentes decidieron incautar el robot así como dos teléfonos celulares mismos que pertenecen a los sospechosos.

“La policía judicial ha abierto una investigación por la presunta comisión de un delito de ofensa o atentado contra el honor de carácter sexual”, concluye el comunicado.

The Associated Press cita al portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, quien pormenorizó que los dos jóvenes aún no han sido “acusados formalmente”, sin embargo, “son considerados sospechosos”.

“Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno”, expresó Bermel a AP, y concluyó que se trata de “un terreno nuevo para nosotros”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press, Cologne Police.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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