¿Qué es lo que hace un taxista?... Ricardo Arjona sorprende a conductor mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad

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    ¿Qué es lo que hace un taxista?... Ricardo Arjona sorprende a conductor mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad
    Una historia que parece sacada de una de sus letras: el cantante guatemalteco se reencontró en las calles de la capital con un viejo amigo para hacerle un emotivo homenaje. VANGUARDIA/ARCHIVO

Ricardo Arjona regala un auto a Pocho, un taxista que conoció en CDMX y que trabajó como escenógrafo en 12 de sus giras musicales

Hay historias en la música que superan a la propia ficción y esta es una de ellas. Durante su reciente paso por la capital mexicana en este octubre de 2026, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un emotivo reencuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El intérprete sorprendió a Pocho, un taxista al que conoció hace décadas en la capital y que terminó convirtiéndose en su escenógrafo de cabecera.

El encuentro ocurrió en las mismas calles capitalinas donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Vestidos de manera formal para la ocasión, el músico saludó a su viejo amigo antes de revelar la verdadera razón de la cita. Entre risas y recuerdos, el artista dejó en claro que regresar a tierras mexicanas siempre es un motivo de fiesta para todo su equipo de trabajo, añadiendo una frase muy especial para su excolaborador: “Para nosotros, tú eres una celebración”.

La complicidad entre ambos fue evidente desde el primer segundo. Al notar los nervios del hombre, el cantante no dudó en romper el hielo bromeando sobre su elegancia. La conversación sirvió para revivir los años en que Pocho manejaba un clásico taxi amarillo por la ciudad, antes de integrarse de lleno al equipo de producción del guatemalteco y recorrer el mundo juntos.

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DOCE GIRAS Y UNA AMISTAD DE POR VIDA

Lo que comenzó como un simple viaje en taxi se transformó en una relación laboral y de amistad que duró años. Durante la charla, el artista intentó hacer memoria sobre el tiempo compartido y calculó que habían trabajado juntos en ocho giras. Sin embargo, su antiguo colaborador lo corrigió de inmediato señalando que en realidad fueron doce, a lo que el músico reaccionó sorprendido admitiendo que esa cantidad de tiempo representaba prácticamente “toda la vida”.

El momento cumbre llegó cuando el cantautor le pidió a su amigo que volteara hacia la esquina. En ese lugar se encontraba estacionado el automóvil cero kilómetros que decidió obsequiarle como reconocimiento a su lealtad. Impactado por la escena, el hombre guardó silencio por unos segundos y dudó de la veracidad del gesto, preguntando si el vehículo era real o se trataba de una broma.

Ante la incredulidad de su compañero, el intérprete disipó cualquier duda entre risas para asegurarle que el coche era totalmente suyo. Con la calidez que lo caracteriza, el cantante le reafirmó el valor del gesto frente a los testigos del lugar diciendo: “Pocho, esto no es actuación, esto es tuyo”.

LA INSPIRACION DETRAS DE UN CLASICO DE LA MUSICA

La entrega del vehículo no solo selló décadas de trabajo en equipo, sino que revivió el profundo vínculo que el artista mantiene con la capital del país. Fue precisamente en estas calles donde un conductor de transporte público lo inspiró en sus inicios a escribir uno de sus temas más emblemáticos, “Historia de taxi”, tras pedirle explícitamente que le dedicara una canción a su gremio mientras lo trasladaba al aeropuerto.

El propio cantautor ha recordado en múltiples ocasiones que sus primeros pasos en la industria mexicana estuvieron marcados por lugares icónicos como el Hotel Pisa o el bar El Chato. Su gratitud hacia el público local ha quedado registrada en sus reflexiones personales, donde llegó a escribir: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza”.

Para cerrar con broche de oro el emotivo momento, el beneficiado tomó su teléfono móvil para llamar a su hijo y pedirle que fuera a alcanzarlo. Entre risas y aplausos de los transeúntes que presenciaron la escena, se escuchó al hombre decir por el celular: “Ahorita te voy a dar la dirección para que te vengas, mijo, porque me regaló un carro, Ricardo”.

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DATOS CURIOSOS

Para dimensionar el impacto de esta historia y la relación del artista con el gremio, aquí destacan algunos puntos clave:

· El primer encuentro entre ambos ocurrió cuando el cantante abordó el taxi amarillo en una esquina de la capital

· El colaborador no solo trabajó en la producción, también aprovechó materiales de escenografías pasadas que el músico le obsequió

· La carrera del intérprete en México comenzó con presentaciones íntimas en el Teatro de la Ciudad antes de llenar estadios

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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