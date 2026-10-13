¿Qué es lo que hace un taxista?... Ricardo Arjona sorprende a conductor mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad

El encuentro ocurrió en las mismas calles capitalinas donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Vestidos de manera formal para la ocasión, el músico saludó a su viejo amigo antes de revelar la verdadera razón de la cita. Entre risas y recuerdos, el artista dejó en claro que regresar a tierras mexicanas siempre es un motivo de fiesta para todo su equipo de trabajo, añadiendo una frase muy especial para su excolaborador: “Para nosotros, tú eres una celebración”.

Hay historias en la música que superan a la propia ficción y esta es una de ellas. Durante su reciente paso por la capital mexicana en este octubre de 2026, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un emotivo reencuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El intérprete sorprendió a Pocho, un taxista al que conoció hace décadas en la capital y que terminó convirtiéndose en su escenógrafo de cabecera.

La complicidad entre ambos fue evidente desde el primer segundo. Al notar los nervios del hombre, el cantante no dudó en romper el hielo bromeando sobre su elegancia. La conversación sirvió para revivir los años en que Pocho manejaba un clásico taxi amarillo por la ciudad, antes de integrarse de lleno al equipo de producción del guatemalteco y recorrer el mundo juntos.

DOCE GIRAS Y UNA AMISTAD DE POR VIDA

Lo que comenzó como un simple viaje en taxi se transformó en una relación laboral y de amistad que duró años. Durante la charla, el artista intentó hacer memoria sobre el tiempo compartido y calculó que habían trabajado juntos en ocho giras. Sin embargo, su antiguo colaborador lo corrigió de inmediato señalando que en realidad fueron doce, a lo que el músico reaccionó sorprendido admitiendo que esa cantidad de tiempo representaba prácticamente “toda la vida”.

El momento cumbre llegó cuando el cantautor le pidió a su amigo que volteara hacia la esquina. En ese lugar se encontraba estacionado el automóvil cero kilómetros que decidió obsequiarle como reconocimiento a su lealtad. Impactado por la escena, el hombre guardó silencio por unos segundos y dudó de la veracidad del gesto, preguntando si el vehículo era real o se trataba de una broma.

Ante la incredulidad de su compañero, el intérprete disipó cualquier duda entre risas para asegurarle que el coche era totalmente suyo. Con la calidez que lo caracteriza, el cantante le reafirmó el valor del gesto frente a los testigos del lugar diciendo: “Pocho, esto no es actuación, esto es tuyo”.

LA INSPIRACION DETRAS DE UN CLASICO DE LA MUSICA

La entrega del vehículo no solo selló décadas de trabajo en equipo, sino que revivió el profundo vínculo que el artista mantiene con la capital del país. Fue precisamente en estas calles donde un conductor de transporte público lo inspiró en sus inicios a escribir uno de sus temas más emblemáticos, “Historia de taxi”, tras pedirle explícitamente que le dedicara una canción a su gremio mientras lo trasladaba al aeropuerto.

El propio cantautor ha recordado en múltiples ocasiones que sus primeros pasos en la industria mexicana estuvieron marcados por lugares icónicos como el Hotel Pisa o el bar El Chato. Su gratitud hacia el público local ha quedado registrada en sus reflexiones personales, donde llegó a escribir: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza”.

Para cerrar con broche de oro el emotivo momento, el beneficiado tomó su teléfono móvil para llamar a su hijo y pedirle que fuera a alcanzarlo. Entre risas y aplausos de los transeúntes que presenciaron la escena, se escuchó al hombre decir por el celular: “Ahorita te voy a dar la dirección para que te vengas, mijo, porque me regaló un carro, Ricardo”.