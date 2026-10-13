Se aproxima Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 2, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo Frente Frío, el número 2 de la temporada y su Masa de Aire Frío, se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el huracán Simón se mantendrá cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa, originará lluvias puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en ambas entidades, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco.

Por su parte, el frente frío 2 y una vaguada en altura se aproximarán sobre el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, con vientos fuertes en dichas regiones.

La masa de aire polar que impulsa al frente originará un refrescamiento de las temperaturas en la mayor parte de la península de Baja California y el noroeste de México. A su vez, canales de baja presión que se ubicarán en el interior del territorio nacional, aunados a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y a inestabilidad atmosférica en el sureste mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Veracruz; y chubascos con posibles descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, la onda tropical 43 fue absorbida por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas del Pacifico sur mexicano, manteniendo lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Durante la mañana del miércoles, el ciclón tropical Simon ingresará sobre la porción media del estado de Sinaloa, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit, rachas fuertes a intensas de viento con oleaje elevado en costas de dichas entidades, debilitándose rápidamente.

En el periodo de pronóstico el frente frío 2 será reforzado por una masa de aire frío y recorrerá el norte y noreste del país en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila. Se prevé que la masa de aire polar que impulsa al frente ocasione un descenso de temperaturas en las regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, divergencia en altura, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el occidente, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. A su vez, la onda tropical 43 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, reforzando la probabilidad de lluvias en citados estados.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 18 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 30 y una mínima de 18 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 27 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (noreste y sureste), Durango (norte y oeste) y Nayarit (costa y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (norte, centro y sur), Colima, Michoacán (oeste, norte y este), Estado de México (oeste), Morelos, Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (noreste y suroeste) Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.