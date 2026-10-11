Los Yankees preparan una limpia luego de otro fracaso en Playoffs

El propio Aaron Judge dejó un mensaje que refleja la exigencia que existe dentro de la organización: “Eso es lo que hago cada temporada baja, prepararme para darle a este equipo y a esta ciudad todo lo que tengo. Así que espero que ellos hagan lo mismo”. La declaración pone el foco en una responsabilidad compartida entre jugadores y directiva, en una franquicia que necesita resultados y no solamente nombres de prestigio.

El fracaso en octubre volvió a poner bajo la lupa el rendimiento de varios peloteros, la profundidad del roster y la capacidad del equipo para responder en los momentos decisivos. Aunque todavía no existe una lista oficial de bajas para 2027, varios jugadores podrían abandonar Nueva York durante el mercado invernal, ya sea por la agencia libre, por cuestiones económicas o por movimientos destinados a renovar la plantilla.

La eliminación de los Yankees de Nueva York ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) dejó al descubierto los problemas de una franquicia que sigue sin conquistar la Serie Mundial desde 2009. La barrida de tres juegos no solo terminó con sus aspiraciones al título, sino que aumentó la presión sobre la directiva encabezada por Brian Cashman , obligada a tomar decisiones importantes para la próxima campaña.

LOS AGENTES LIBRES QUE PUEDEN CAMBIAR DE EQUIPO

Paul Blackburn es uno de los casos que deberá resolver la gerencia. El lanzador terminó la temporada regular de 2026 con una efectividad de 1.69 en 62 apariciones, números que respaldan su aportación al bullpen. Su rendimiento podría elevar su cotización en la agencia libre, por lo que Nueva York tendrá que evaluar si está dispuesto a ofrecerle un contrato competitivo o si buscará una alternativa más económica para el relevo.

La salida de Blackburn no está confirmada, pero representa uno de los dilemas habituales para los Yankees: conservar a un relevista que rindió a buen nivel o dejarlo marcharse ante la posibilidad de que otro equipo le ofrezca mejores condiciones. Con un cuerpo de lanzadores que necesita profundidad y consistencia, perder una pieza productiva podría obligar a Cashman a buscar refuerzos en el mercado.

Otro nombre que genera incertidumbre es Jazz Chisholm Jr. El infielder cuenta con velocidad y poder, dos cualidades que lo convierten en un jugador atractivo, pero su futuro dependerá de las negociaciones contractuales y de la evaluación que haga el equipo sobre su desempeño. Sus altibajos y las dudas surgidas durante la postemporada podrían influir en la decisión de mantenerlo como una pieza central del proyecto.

Chisholm ha expresado su deseo de regresar, pero eso no garantiza su continuidad. Los Yankees tendrán que decidir si vale la pena invertir a largo plazo en el jugador o si prefieren explorar un cambio para reforzar otras posiciones. Su capacidad para combinar cuadrangulares y robos de base es un argumento a favor de su permanencia, aunque la directiva deberá considerar también su consistencia y el costo de retenerlo.

Tim Hill, por su parte, representa otra de las decisiones que deberá tomar la gerencia en el cuerpo de relevistas. El zurdo tendrá que ser evaluado a partir de su rendimiento, su situación contractual y las necesidades del bullpen. Si Nueva York considera que necesita mayor velocidad y profundidad en esa área, podría optar por buscar nuevas alternativas en lugar de mantener intacto el grupo de lanzadores.

DUDAS EN LA RECEPCIÓN Y EL BULLPEN

La posición de receptor suplente también requiere atención. Ali Sánchez aparece como una opción que la organización deberá valorar, aunque su continuidad dependerá de los planes para reforzar la posición y de las alternativas disponibles en el mercado. Los Yankees necesitan una solución que ofrezca garantías defensivas y permita administrar el desgaste del receptor titular durante una temporada de 162 partidos.

En una franquicia con aspiraciones de campeonato, la profundidad del roster no puede quedar relegada a un segundo plano. La directiva tendrá que decidir si Sánchez puede cumplir ese papel o si conviene buscar un receptor con mayor experiencia en las Grandes Ligas. Por ahora, no hay una confirmación oficial de que el jugador vaya a salir del equipo.

El caso de Fernando Cruz debe analizarse con cautela. Antes de anticipar una posible salida por motivos médicos o contractuales, será necesario conocer su estado físico actualizado y las decisiones que tome la organización. Las lesiones pueden modificar los planes de cualquier equipo, pero no basta con especular sobre una rehabilitación para dar por terminada la etapa de un jugador en Nueva York.

EXPERIENCIA Y JUVENTUD, EN LA BALANZA

Paul Goldschmidt es otro de los peloteros cuyo futuro merece atención. El veterano inicialista aporta experiencia y trayectoria ofensiva, pero su continuidad dependerá de las condiciones económicas, el papel que le ofrezca el equipo y la estrategia para renovar la plantilla. Los Yankees también deben considerar el desarrollo de sus jóvenes y la manera de distribuir los turnos al bate en la primera base.

La decisión no necesariamente significa que Goldschmidt haya perdido su valor. En una temporada baja, los equipos suelen ponderar el rendimiento reciente, la edad, el presupuesto y las oportunidades para los prospectos antes de definir sus contratos. Nueva York tendrá que encontrar un equilibrio entre conservar experiencia y abrir espacio para nuevas opciones.

El jardinero Trent Grisham también aparece entre los jugadores que podrían cambiar de uniforme. Su situación contractual y el rendimiento que mostró durante la campaña serán factores determinantes. Si los Yankees consideran que pueden mejorar la producción ofensiva y defensiva del jardín central, podrían buscar un sustituto; si creen que Grisham todavía puede aportar, tendrán que valorar el costo de retenerlo.

No obstante, cualquier decisión sobre Grisham deberá considerar el mercado disponible y las necesidades del equipo en otras posiciones. La directiva no puede limitarse a reemplazar nombres: necesita construir una alineación capaz de producir carreras en octubre y reducir los errores que terminaron por complicar la serie ante Tampa Bay.

BEDNAR Y DOMÍNGUEZ, DOS CASOS DIFERENTES

El futuro de David Bednar también será una de las cuestiones a resolver. El relevista puede convertirse en una pieza importante para el cierre de los partidos, pero la posibilidad de llegar a un acuerdo dependerá de las pretensiones económicas de ambas partes. Los Yankees necesitan estabilidad en las últimas entradas y deberán decidir cuánto están dispuestos a invertir para conservar un cerrador confiable.

En contraste, Jasson Domínguez representa una apuesta de desarrollo. La organización tendrá que determinar si puede darle más oportunidades para consolidarse en las Grandes Ligas o si considera que un cambio podría beneficiar al equipo. Su juventud y potencial ofensivo lo convierten en un caso distinto al de los veteranos que se acercan al final de sus carreras.