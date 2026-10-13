Sube el costo de la tarifa del Tren Suburbano CDMX - AIFA; viajes desde 11.50 hasta 110 pesos

Usuarios del Tren Suburbano que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista en Ciudad de México tendrán que pagar nuevas tarifas a partir del sábado 10 de octubre, después de casi seis meses en los que se mantuvieron precios promocionales. Durante este periodo, usuarios pagaban 11.50 pesos por viajes cortos y 45 pesos por los recorridos largos; sin embargo, con la actualización algunos pasajeros enfrentarán incrementos importantes, particularmente quienes utilizan el tren para trasladarse entre el AIFA y distintos puntos de la Ciudad de México.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS COSTOS DEL TREN SUBURBANO? La nueva tarifa establece que el costo del viaje dependerá de la distancia recorrida que los precios comenzarán en 11.50 pesos hasta los 110 pesos para trayectos más largos. Desde el sábado 10 de octubre, las tarifas del Tren Felipe Ángeles se dividen en tres rangos para los viajes regulares: 11.50 pesos para distancias de hasta 12.8 kilómetros; 26.50 pesos de 12.9 a 25.5 kilómetros, y 40 pesos de 25.6 a 37.6 kilómetros. Para llegar desde Buenavista hasta el AIFA, el costo es de 110 pesos por trayecto, lo que suma 220 pesos por un viaje redondo. Para quienes se dirijan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde Buenavista, el costo será de 110 pesos, así como lo pasajeros que aborda en Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael o Lechería.

Mientras que los usuarios que viajen de Cueyamil o La Loma hasta el AIFA deberán pagar 40 pesos y quienes aborden en Teyahualco, Prados Sur, Cajiga o Xaltocan pagarán 26.50 pesos. El mismo esquema se aplicará en sentido contrario. Desde AIFA rumbo a Buenavista pagarán 110 pesos si su destino es Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael o Lechería; quienes desde la terminal aeroportuaria se dirijan a Cueyamil o La Loma pagarán 40 pesos; mientras que los viajes hacia Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan tendrán un costo de 26.50 pesos.

INCONFORMA AUMENTO A USUARIOS El cambio representa una diferencia considerable en el costo porque algunos pasajeros habían incorporado el tren en su rutina diaria debido a su practicidad. Sin la promoción, el costo del mismo trayecto aumentará considerablemente a usuarios que les permiten reducir el tiempo de traslado a la mitad. Sobre todo comparado con otros servicios de transporte público de la Ciudad de México, ya que el Tren Felipe Ángeles corresponde a un sistema ferroviario distinto, con recorridos interurbanos y costos de operación diferentes.

Este aumento también afecta a sectores estudiantiles que utilizan el tren para desplazarse diariamente hacia escuelas ubicadas en la Ciudad de México, por lo que este tipo de recorridos frecuentes puede acumularse de forma importante durante el mes. Por lo que han planteado la posibilidad de establecer algún tipo de descuento o tarifa preferencial, particularmente para quienes puedan acreditar que utilizan el servicio con fines educativos.

¿QUÉ ES EL TREN FELIPE ÁNGELES? Es un sistema de transporte ferroviario de pasajeros que conecta la estación Buenavista del Metro de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México. Para ingresar al servicio es necesario el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI), que debe validarse en las estaciones de origen y destino. Cada tren tiene capacidad para 720 personas e incluye áreas específicas para usuarios en silla de ruedas, mujeres embarazadas y adultos mayores. El trayecto completo se realiza en alrededor de 50 minutos hasta el aeropuerto, frente a recorridos que pueden alcanzar hasta dos horas y media en otros medios de transporte, al viajar a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y una frecuencia de 20 minutos, de lunes a sábado. El servicio opera de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas; los sábados, de 06:00 a 00:00; y domingos y días festivos, de 07:00 a 00:00 horas.