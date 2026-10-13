Avalan con Adán Augusto casinos para Olán, amigo de ‘Andy’ López

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 28 de junio de 2023, Marcué autorizó a «Superjuegos Robin» y «Luxury de México» captar apuestas mediante los sitios betwarrior.mx y betwarrior.com.mx.

Antes de dejar el cargo, Manuel Marcué, director de Juegos y Sorteos, autorizó apuestas por internet a empresas vinculadas con el abuelo de Amílcar.

Un día después dejó el cargo.

Marcué llegó a Juegos y Sorteos en enero de 2022, con Adán Augusto López, con quien también trabajó en el Gobierno de Tabasco.

Como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa de Amílcar Olán.

En las actas mercantiles, Jesús Medina Córdova, contador de Olán, aparece como comisario de «Luxury de México» y «Superjuegos Robin», mientras que don Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno del empresario, figuró en el consejo de administración de la primera compañía hasta 2024, cuando tenía 84 años de edad.

Además, en marzo de 2023, Marcué amplió hasta 2039 el permiso de «Superjuegos Robin» para operar un casino en Chihuahua.

La investigación también identifica a Víctor Hugo Rosales Angulo como integrante del consejo de Luxury de México.

Rosales Angulo es socio de Amílcar Olán en un desarrollo inmobiliario de lujo en Polanco.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Víctor Hugo Rosales fue investigado por la PGR por su presunta relación con el caso Oceanografía y un esquema de outsourcing ilegal para subcontratar a los trabajadores de Caja Libertad, Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, de los empresarios Rodríguez Borgio.

Rosales se mueve en el jet set y ha convivido en fiestas y cenas exclusivas con Domenico Dolce, cofundador de Dolce & Gabbana.