Irán afirma que misiles alcanzaron al portaviones USS Abraham Lincoln, pero EU niega impacto
Comando Central admitió el lanzamiento de misiles de Irán, pero negó que alcanzaran al portaviones
La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este domingo que cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, de acuerdo con la agencia oficial Irna y después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.
“Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, asegura la nota, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.
Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos admitió el lanzamiento de misiles de Irán, pero negó que estos alcanzaran al portaviones.
“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, publicaron las autoridades.
“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.
¿QUÉ ES EL USS ABRAHAM LINCOLN?
El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz de la Armada de Estados Unidos, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.
Lleva aviones furtivos F-35, capaces de evadir los radares enemigos. También cuenta con tres destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre y suele ir acompañado de un submarino de propulsión nuclear, que dispara el mismo tipo de arma.
Según imágenes satelitales verificadas por BBC Verify, fue avistado el 15 de febrero frente a la costa de Omán.
Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.
Los impactos en el buque estadounidense que ha anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes, no han sido confirmados por ninguna otra fuente.