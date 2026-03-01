Irán afirma que misiles alcanzaron al portaviones USS Abraham Lincoln, pero EU niega impacto

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este domingo que cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, de acuerdo con la agencia oficial Irna y después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

“Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, asegura la nota, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos admitió el lanzamiento de misiles de Irán, pero negó que estos alcanzaran al portaviones.

“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, publicaron las autoridades.

“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.