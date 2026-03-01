Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

El primero de marzo, tras los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, lo cual causó el fallecimiento del líder político de Irán, convocó al actual gobierno de Irán a contestar.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que ‘regresarán el golpe’ a los Estados Unidos por el ataque que causó la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Aunque el discurso de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y la publicación de Donald Trump, presidente estadounidense, aluden a que el pueblo iraní tendrá oportunidad de ‘tomar libertad’, las autoridades de Irán alegan que el fallecimiento del ayatola ‘es muy doloroso para la nación’.

AMENAZAS DE IRÁN A LOS ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

En un comunicado por televisión estatal, Ali Larijani expresó lo siguiente ‘Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones....Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo’.

El ataque coordinado del ejército israelí y los Estados Unidos provocó la muerte, hasta el momento, de un aproximado de 200 personas, según el movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Bajo ese mismo discurso de represalia bélica, la cuenta de X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní, advirtió que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y objetivos de Israel.