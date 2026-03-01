Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Internacional
/ 1 marzo 2026
    Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

El 28 de febrero, el presidente de los Estados Unidos celebró con una publicación de X, la muerte del ayatolá Alí Jamenei, tras ataque coordinado con Israel

El primero de marzo, tras los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, lo cual causó el fallecimiento del líder político de Irán, convocó al actual gobierno de Irán a contestar.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que ‘regresarán el golpe’ a los Estados Unidos por el ataque que causó la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Aunque el discurso de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y la publicación de Donald Trump, presidente estadounidense, aluden a que el pueblo iraní tendrá oportunidad de ‘tomar libertad’, las autoridades de Irán alegan que el fallecimiento del ayatola ‘es muy doloroso para la nación’.

AMENAZAS DE IRÁN A LOS ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

En un comunicado por televisión estatal, Ali Larijani expresó lo siguiente ‘Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones....Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo’.

El ataque coordinado del ejército israelí y los Estados Unidos provocó la muerte, hasta el momento, de un aproximado de 200 personas, según el movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Bajo ese mismo discurso de represalia bélica, la cuenta de X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní, advirtió que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y objetivos de Israel.

Por su parte, Ali Larijani aseveró que los Estados Unidos representaban ‘el símbolo perfecto del saqueo colonialista’; mientras que Israel, según el secretario, busca fragmentar la región para dominarlo.

Israel busca la fragmentación de Irán. Cuando existe un país grande como Irán, con una historia antigua y un pueblo civilizado, Israel no tiene más opción que fragmentarlo para dominar la región’, criticando la alianza de la administración de Trump con el Estado de Israel.

TE PUEDE INTERESAR: En Irán, anuncian a los líderes que asumirán el mando tras la muerte de Ali Jameneí

Tras el bombardeo, se ha reportado que el ejército de Irán ha comenzado ataques contra territorios aliados a los Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, buscando eliminar las bases militares pertenecientes al ejército estadounidense.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

