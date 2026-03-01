En Irán, anuncian a los líderes que asumirán el mando tras la muerte de Ali Jameneí

Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA. El Consejo de los Guardianes está formado por seis juristas y seis clérigos y tiene como función aprobar o vetar las leyes que se aprueban en el Parlamento y a los aspirantes políticos. Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024. TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos e Israel lanzan ataque ‘de gran envergadura’ contra Irán; Teherán responde con misiles y drones

MUERTE DE ALI JAMENEÍ La televisión estatal iraní anunció la muerte de Jameneí en su oficina el sábado 28 de febrero en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que fue más tarde confirmada por el gobierno y otros organismos. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció que Jameneí, de 86 años y quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen de los ayatolás. También se confirmó la muerte de otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. La ofensiva estadunidense e israelí comenzó a primera hora de este sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X

ATAQUE A IRÁN POR ISRAEL Y EU Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes tras semanas de amenazas de intervención militar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que se trató de un “ataque preventivo” y el Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país ante la expectativa de represalias con drones y misiles balísticos. Una fuente israelí confirmó a CNN que la ofensiva fue coordinada con Estados Unidos. Israel señaló que el ataque tuvo como objetivo misiles balísticos y lanzamisiles, considerados por el gobierno israelí como una amenaza directa. Tras el inicio de la operación, el Ministerio de Transporte anunció el cierre del espacio aéreo israelí. Dos funcionarios estadounidenses informaron a CNN que Estados Unidos también llevaron a cabo ataques contra Irán. Uno de ellos describió los bombardeos como “un ataque considerable” y señaló que se encuentran en curso. TE PUEDE INTERESAR: Se resguardan israelíes en refugios ante andanadas de misiles de Irán

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. La última ocasión en que Estados Unidos atacó suelo iraní fue en junio de 2025, cuando el entonces presidente Donald Trump ordenó bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes. Con esa acción, Trump se convirtió en el primer mandatario estadounidense en autorizar un ataque contra Irán tras casi medio siglo de tensiones con la República Islámica.

