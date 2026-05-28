Irán dispara un misil balístico contra una base de EU en Kuwait en una ‘flagrante violación del alto el fuego’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Irán dispara un misil balístico contra una base de EU en Kuwait en una ‘flagrante violación del alto el fuego’
    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait calificó el ataque iraní de “flagrante violación de la soberanía y la seguridad”, del que afirmó que Teherán era plenamente responsable. ESPECIAL

El misil iraní fue interceptado por las fuerzas kuwaitíes, y la operación estadounidense para neutralizar los drones iraníes también tuvo éxito

Irán lanzó un misil balístico contra una base militar estadounidense en Kuwait a última hora del miércoles en represalia por el derribo de drones iraníes por parte del ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el misil iraní fue interceptado por las fuerzas kuwaitíes, y la operación estadounidense para neutralizar los drones iraníes también tuvo éxito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-cree-que-hay-riesgo-de-intervencion-extranjera-en-elecciones-del-2027-CD21004969

«Esta flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní se produjo horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza en el estrecho de Ormuz y sus alrededores», declaró el CENTCOM en un comunicado publicado en redes sociales el jueves.

“Las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito todos los drones, lo que también impidió el lanzamiento de un sexto dron desde un centro de control terrestre iraní en Bandar Abbas”, añadió el comando de combate con sede en Tampa, Florida.

“El Comando Central de Estados Unidos y sus socios regionales se mantienen vigilantes y prudentes mientras seguimos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait calificó el ataque iraní de “flagrante violación de la soberanía y la seguridad”, del que afirmó que Teherán era plenamente responsable.

El comunicado también expresó la “más enérgica condena y denuncia de Kuwait a los criminales ataques iraníes que tuvieron como objetivo el territorio del estado de Kuwait con misiles y drones en una peligrosa escalada” y pidió su cese inmediato.

Los estados vecinos del Golfo, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, también condenaron el lanzamiento del misil, y los Emiratos Árabes Unidos lo calificaron de “ataque terrorista” por parte de Irán.

Los tres países calificaron el ataque de “violación flagrante” de la soberanía de Kuwait y expresaron su “plena solidaridad” con su vecino y su “apoyo a todas las medidas” que este adopte para preservar su seguridad, soberanía y estabilidad, en comunicados difundidos por sus ministerios de Asuntos Exteriores.

La huelga también fue condenada por el jefe del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al-Budaiwi.

“El secretario general señaló que la continuación de estos ataques traicioneros constituye una violación flagrante de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de buena vecindad”, declaró el Consejo de Cooperación del Golfo a Al Jazeera.

“Su Excelencia reafirmó el pleno apoyo de los países del CCG al Estado de Kuwait en todas las medidas que adopte para preservar su seguridad y estabilidad, así como la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, continuaba el comunicado.

Los precios del petróleo subieron hasta un 4%, mientras que los precios de los bonos cayeron a raíz de la escalada de Irán, lo que mermó la confianza de los inversores en un rápido acuerdo de paz.

El crudo Brent alcanzó un máximo de casi 96 dólares por barril en las operaciones nocturnas, por debajo del máximo de 126 dólares por barril de finales de abril, pero aún un 33 % por encima de los niveles anteriores a la guerra y un 50 % más alto que en esta misma época en 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros, localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

Indep también subasta casa de exlíder de Los Beltrán Leyva
El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el alcance de estos recursos va más allá de la cifra económica.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de empresas farmacéuticas por 21 mil mdp
Aunque la Ley Federal del Trabajo no contempla originalmente descansos obligatorios en junio, autoridades de la Ciudad de México confirmaron un nuevo día feriado para el 11 de junio.

¿Nuevo día feriado para junio de 2026?... solo aplicará para estos trabajadores mexicanos
Desde el pasado 18 de mayo comenzó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria por el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos para Útiles y Uniformes Escolares.

Checa en WhatsApp si tu estudiante quedó en la Beca Rita Cetina para recibir $2,500 al año
Historia. La nueva entrega mostrará a un Spider-Man más maduro y enfrentando nuevos peligros en la ciudad.

Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’
Los Bafana Bafana realizarán su campamento mundialista en Pachuca antes de enfrentar al Tri.

Sudáfrica presenta a sus 26 convocados para enfrentar a México en el Azteca