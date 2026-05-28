Irán dispara un misil balístico contra una base de EU en Kuwait en una ‘flagrante violación del alto el fuego’

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el misil iraní fue interceptado por las fuerzas kuwaitíes, y la operación estadounidense para neutralizar los drones iraníes también tuvo éxito.

Irán lanzó un misil balístico contra una base militar estadounidense en Kuwait a última hora del miércoles en represalia por el derribo de drones iraníes por parte del ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz.

«Esta flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní se produjo horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza en el estrecho de Ormuz y sus alrededores», declaró el CENTCOM en un comunicado publicado en redes sociales el jueves.

“Las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito todos los drones, lo que también impidió el lanzamiento de un sexto dron desde un centro de control terrestre iraní en Bandar Abbas”, añadió el comando de combate con sede en Tampa, Florida.

“El Comando Central de Estados Unidos y sus socios regionales se mantienen vigilantes y prudentes mientras seguimos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait calificó el ataque iraní de “flagrante violación de la soberanía y la seguridad”, del que afirmó que Teherán era plenamente responsable.

El comunicado también expresó la “más enérgica condena y denuncia de Kuwait a los criminales ataques iraníes que tuvieron como objetivo el territorio del estado de Kuwait con misiles y drones en una peligrosa escalada” y pidió su cese inmediato.

Los estados vecinos del Golfo, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, también condenaron el lanzamiento del misil, y los Emiratos Árabes Unidos lo calificaron de “ataque terrorista” por parte de Irán.

Los tres países calificaron el ataque de “violación flagrante” de la soberanía de Kuwait y expresaron su “plena solidaridad” con su vecino y su “apoyo a todas las medidas” que este adopte para preservar su seguridad, soberanía y estabilidad, en comunicados difundidos por sus ministerios de Asuntos Exteriores.

La huelga también fue condenada por el jefe del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al-Budaiwi.

“El secretario general señaló que la continuación de estos ataques traicioneros constituye una violación flagrante de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de buena vecindad”, declaró el Consejo de Cooperación del Golfo a Al Jazeera.

“Su Excelencia reafirmó el pleno apoyo de los países del CCG al Estado de Kuwait en todas las medidas que adopte para preservar su seguridad y estabilidad, así como la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, continuaba el comunicado.

Los precios del petróleo subieron hasta un 4%, mientras que los precios de los bonos cayeron a raíz de la escalada de Irán, lo que mermó la confianza de los inversores en un rápido acuerdo de paz.

El crudo Brent alcanzó un máximo de casi 96 dólares por barril en las operaciones nocturnas, por debajo del máximo de 126 dólares por barril de finales de abril, pero aún un 33 % por encima de los niveles anteriores a la guerra y un 50 % más alto que en esta misma época en 2025.