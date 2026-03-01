Irán jura venganza tras muerte de líder e intercambia ataques con Israel

DUBÁI.-Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo e intercambió ataques con Israel como parte de una guerra en expansión provocada por un sorpresivo bombardeo estadounidense e israelí. El ejército de Estados Unidos dijo que tres militares suyos han muerto, las primeras bajas estadounidenses conocidas del conflicto. Las explosiones en Teherán provocaron una enorme columna de humo que se elevaba hacia el cielo en un área donde hay edificios gubernamentales. TE PUEDE INTERESAR: En Irán, anuncian a los líderes que asumirán el mando tras la muerte de Ali Jameneí Las autoridades iraníes dicen que más de 200 personas han muerto desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí que mató al ayatolá Alí Jamenei y a otros altos líderes. Irán lanzó misiles contra objetivos en Israel y estados árabes del golfo Pérsico en represalia, mientras Israel prometió ataques “sin parar” contra los líderes y el ejército de Irán. En Israel, se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o intercepciones en Tel Aviv. Los servicios de rescate de Israel dijeron que nueve personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque que alcanzó una sinagoga en la ciudad central de Beit Shemesh, lo que elevó el número total de muertos en el país a 11. La policía dijo que 11 personas seguían desaparecidas después del ataque, mientras los equipos de rescate peinaban los escombros. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos reveló que bombarderos furtivos B-2 han atacado las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2 mil libras.

Los misiles balísticos han sido una de las preocupaciones expresadas por el mandatario norteamericano Donald Trump. Añadió que el ejército también había hundido nueve buques de guerra iraníes. Los ataques y contraataques subrayaron cómo la muerte de Jamenei, y los llamados de Trump para el derrocamiento del régimen teocrático, conllevaban el potencial de un conflicto prolongado que podría envolver a Oriente Medio. También representa una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que llegó al cargo con el lema de “Estados Unidos primero” y a promesa de evitar “guerras eternas”. TE PUEDE INTERESAR: Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos CALLES DE TEHERÁN, DESIERTAS En Teherán, había pocas señales de que los iraníes hubieran atendido el llamado de Trump a un levantamiento contra el gobierno. Las calles estaban en gran medida desiertas mientras la gente se refugiaba durante los intensos ataques aéreos, dijeron testigos a The Associated Press, hablando bajo anonimato por temor a represalias. Añadieron que la fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en la represión de protestas, ha instalado puestos de control por toda la ciudad. En el sur de Irán, al menos 165 personas murieron cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, informó la agencia de noticias estatal IRNA. ejército israelí expresó que no tenía conocimiento de ningún ataque en el área. El ejército de Estados Unidos dijo que estaba investigando los reportes. La fuerza estadounidense apuntó que tres militares suyos murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos, sin proporcionar más detalles. Aseveró que varios otros sufrieron lesiones menores y conmociones cerebrales. En una guerra de 12 días en junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas antiaéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear de Irán. Pero la muerte de Jamenei, quien había gobernado Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

La CIA había estado rastreando los movimientos de altos líderes iraníes, incluido Jamenei, durante meses, según una persona familiarizada con la operación que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. La inteligencia se compartió con funcionarios israelíes, y el momento de los ataques se ajustó en parte debido a esa información, dijo la persona. The New York Times informó anteriormente sobre los esfuerzos de la CIA antes de los ataques israelíes y estadounidenses. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, declaró en un mensaje pregrabado que un nuevo consejo de liderazgo había comenzado su trabajo. El ministro iraní de exteriores Abbas Araghchi dijo que un nuevo líder supremo sería elegido en “uno o dos días”. IRÁN JURA VENGANZA A medida que se filtraban reportes sobre la muerte de Jamenei, algunas personas en Teherán vitorearon desde azoteas, según testigos. Otros lloraban, mientras se izaba una bandera negra sobre el santuario del imán Reza en Mashhad.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. “Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

TRUMP AMENAZA A IRÁN PARA QUE NO RESPONDA “¡MÁS VALE QUE NO LO HAGAN!”, respondió Trump en una publicación en redes sociales. “¡SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!”. En una señal de cómo el ataque podría avivar el malestar regional, cientos de personas asaltaron el consulado estadounidense en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, el domingo. Policía y fuerzas paramilitares emplearon porras y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, y al menos nueve personas murieron en los choques, según las autoridades. Mientras los ataques estadounidenses e israelíes han golpeado a Irán, la República Islámica ha tomado represalias con misiles y ataques con drones contra Israel y países árabes del golfo cercanos que albergan fuerzas estadounidenses. La guerra aérea podría sacudir los mercados globales, particularmente si Irán tranca el estrecho de Ormuz al tráfico comercial. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo pasa por la vital vía fluvial. Mientras Irán atacó bases estadounidenses en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, los ataques también han alcanzado fuera de instalaciones militares, incluido un hotel en la ciudad emiratí de Dubái, y el aeropuerto internacional de Kuwait. Al menos cuatro personas han muerto en ataques contra países del golfo. Araghchi, el ministro iraní de exteriores, culpó de esos ataques a Estados Unidos e Israel por iniciar la guerra. Señaló que habló con sus homólogos en los países del golfo y los instó a presionar a Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó el domingo que Israel tendrá “un tren aéreo sin parar” de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. El ejército de Estados Unidos anunció que había atacado un buque de guerra iraní en un puerto en el golfo de Omán que ahora se estaba hundiendo. Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái.

Publicidad