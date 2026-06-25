Irán, Libia y Rusia son los países que están en la lista donde el riesgo de tortura es mayor en el mundo

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    Irán, Libia y Rusia son los países que están en la lista donde el riesgo de tortura es mayor en el mundo
    Mantas utilizadas por los prisioneros como colchones en un centro de detención administrado por la inteligencia militar durante el régimen del expresidente sirio Bashar Assad, en Damasco, Siria, el 17 de diciembre de 2024. AP/Hussein Malla

El Índice Global de Tortura de la OMCT se calcula teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el marco legal de los países, sus mecanismos de prevención del maltrato por parte de fuerzas de seguridad y en centros de detención

GINEBRA- El peligro de sufrir tortura es “muy alto” en nueve países del mundo, entre ellos Rusia, Irán y Libia, según el índice que anualmente publica la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), donde también se otorga este máximo nivel de riesgo a El Salvador, Nicaragua, Etiopía, Afganistán, Bielorrusia y Baréin.

El índice, que analiza la situación en 39 países con información de organizaciones de la sociedad civil, también advierte de un riesgo «moderado» (nivel dos sobre cinco) en Italia y España, «considerable» (tercer nivel) en Francia y Argentina y “alto” (nivel cuatro) en Colombia, Honduras, México, Venezuela y Ecuador.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-tortura-en-mexico-definicion-marco-legal-y-mecanismos-de-denuncia-MF21535292

El Índice Global de Tortura de la OMCT se calcula teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el marco legal de los países, sus mecanismos de prevención del maltrato por parte de fuerzas de seguridad y en centros de detención, o los métodos para rendición de cuentas y atención a las víctimas.

Irán es uno de los casos más destacados por la OMCT, que en su análisis de los resultados de 2026 recuerda que la tortura y el maltrato son “sistémicos” en el sistema de Justicia y en los cuerpos de seguridad del país, y fueron ampliamente usados para atacar a opositores en protestas como las de 2022, 2025 y 2026.

“Fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia recurren a ello como herramientas deliberadas de represión”, destacó la ONG, recordando que Irán no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

También advirtió de que la legislación iraní no solo no tipifica la tortura como un delito, sino que contempla su uso activo y la incentiva como vehículo para la obtención de confesiones.

“La flagelación, la amputación, la crucifixión y la lapidación son castigos autorizados con frecuencia para delitos previstos en el Código Penal Islámico”, recordó también OMCT.

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