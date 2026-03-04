Israel ordena evacuaciones en sur de Líbano mientras Beirut endurece sus ataques

/ 4 marzo 2026
    Israel ordena evacuaciones en sur de Líbano mientras Beirut endurece sus ataques
    Hezbollah comenzó a disparar contra Israel un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza AP

El portavoz en árabe del ejército israelí advirtió en redes sociales que, si la gente decide desplazarse al sur del río, estará poniendo en peligro su vida

BEIRUT.-El ejército de Israel ha solicitado a los habitantes de varias aldeas fronterizas en el sur de Líbano que evacuen “de inmediato”, mientras los ataques aéreos sobre los suburbios de Beirut se intensifican y Hezbollah reporta nuevos ataques.

El ejército de Israel emitió un comunicado el miércoles en el que indicó a los habitantes de decenas de aldeas del sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, que evacúen y se trasladen “de inmediato” al norte del río Litani.

El portavoz en árabe del ejército israelí advirtió en X que, si la gente decide desplazarse al sur del río, estará poniendo en peligro su vida.

Lo anterior sucede después de ataques aéreos durante la noche contra el suburbio predominantemente cristiano de Hazmieh, en el sureste, que alcanzaron un hotel.

Otros impactaron en las localidades de Aramoun y Saadiyat, justo al sur del aeropuerto internacional de Beirut, y mataron a seis personas e hirieron a ocho. Otro ataque alcanzó la ciudad oriental de Baalbek, matando a seis personas e hiriendo a 15, según medios estatales.

Los cuatro ataques aéreos se produjeron sin advertencia previa, lo que por lo general implica asesinatos selectivos.

Además el ejército de Israel emitió varias advertencias a la población para que evacuara edificios en los suburbios del sur de Beirut, que fueron atacados poco después.

Hezbollah informó el miércoles que llevó a cabo varios ataques contra Israel, incluidos dos en los que el grupo afirmó haber utilizado misiles guiados de precisión.

Líbano fue arrastrado a la guerra en Oriente Medio a primera hora del lunes cuando Hezbollah lanzó cohetes y drones contra el norte de Israel.

Esta situación que desencadenó ataques aéreos israelíes de represalia que mataron a más de 70 personas, hirieron a más de 400 y desplazaron a decenas de miles de personas del sur de Líbano, del valle oriental del Beká y de los suburbios del sur de Beirut.

Este conflicto no es el primero entre Hezbollah e Israel, ya que Hezbollah comenzó a atacar a Israel un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, que llevó a la guerra en Gaza. Tras meses de enfrentamientos menores, el conflicto se intensificó en septiembre de 2024, lo que llevó a Israel a invadir Líbano.

