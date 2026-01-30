Israel reabrirá la frontera de Rafah tras casi dos años de cierre

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 30 enero 2026
    Israel reabrirá la frontera de Rafah tras casi dos años de cierre
    Un camión llega al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, para pasar la inspección de las autoridades israelíes antes de entrar a la Franja de Gaza. FOTO: AP.

Fue la recuperación de los restos del último rehén el lunes, lo que allanó el camino para avanzar y dar reapertura al cruce

JERUSALÉN.-Israel anunció el viernes la reapertura del cruce fronterizo peatonal entre la Franja de Gaza y Egipto en ambas direcciones durante el fin de semana, lo que marca un paso importante para el plan de alto al fuego en Gaza.

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, dijo en un comunicado que a partir del domingo se permitirá el “movimiento limitado de personas” a través del cruce de Rafah, la principal puerta de Gaza al mundo exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias

El anuncio siguió a declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de Ali Shaath, recién nombrado para encabezar el comité administrativo palestino que gobierna los asuntos diarios de Gaza, de que probablemente se abriría pronto.

El COGAT declaró que tanto Israel como Egipto controlarán a las entradas y salidas del cruce, que estará supervisado por agentes de la patrulla fronteriza de la Unión Europea. Además de los controles en el cruce, los palestinos que salgan y regresen serán revisados por Israel en el corredor adyacente, que permanece bajo control militar israelí.

El cruce ha estado prácticamente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024, diciendo que la medida era parte de una estrategia para detener el contrabando de armas a través de la frontera por parte de Hamas. Se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante una breve tregua a principios de 2025 .

Un día después, Netanyahu anunció que el cruce se abriría pronto de manera limitada y controlada.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política dijo a The Associated Press que inicialmente se permitiría el paso de docenas de palestinos en cada dirección, comenzando con evacuados médicos y palestinos que huyeron durante la guerra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
Guerras

Localizaciones


Israel

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League