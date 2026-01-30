Israel reabrirá la frontera de Rafah tras casi dos años de cierre

JERUSALÉN.-Israel anunció el viernes la reapertura del cruce fronterizo peatonal entre la Franja de Gaza y Egipto en ambas direcciones durante el fin de semana, lo que marca un paso importante para el plan de alto al fuego en Gaza.

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, dijo en un comunicado que a partir del domingo se permitirá el “movimiento limitado de personas” a través del cruce de Rafah, la principal puerta de Gaza al mundo exterior.

El anuncio siguió a declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de Ali Shaath, recién nombrado para encabezar el comité administrativo palestino que gobierna los asuntos diarios de Gaza, de que probablemente se abriría pronto.

El COGAT declaró que tanto Israel como Egipto controlarán a las entradas y salidas del cruce, que estará supervisado por agentes de la patrulla fronteriza de la Unión Europea. Además de los controles en el cruce, los palestinos que salgan y regresen serán revisados por Israel en el corredor adyacente, que permanece bajo control militar israelí.

El cruce ha estado prácticamente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024, diciendo que la medida era parte de una estrategia para detener el contrabando de armas a través de la frontera por parte de Hamas. Se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante una breve tregua a principios de 2025 .

Un día después, Netanyahu anunció que el cruce se abriría pronto de manera limitada y controlada.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política dijo a The Associated Press que inicialmente se permitiría el paso de docenas de palestinos en cada dirección, comenzando con evacuados médicos y palestinos que huyeron durante la guerra.